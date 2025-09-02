Rzeczpospolita
Rzecznik MSZ o dwóch wizytach w USA. „Rozumiem, że pan prezydent organizuje sam swoją wizytę”

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział podczas spotkania z dziennikarzami przed siedzibą resortu, że wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie „jest w interesie wszystkich Polaków” a „MSZ jest otwarte na współpracę z Kancelarią Prezydenta”.

Publikacja: 02.09.2025 10:54

Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński

Bartosz Lewicki

- Chciałbym sprostować pewną informację, były premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj rano, że minister Radosław Sikorski jedzie na wydarzenie związane z kubańską opozycją, mając nadzieję, że będzie tam Marco Rubio i uda mu się złapać go za rękę. Otóż nie. Jest to wydarzenie w Miami, organizowane od początku do końca przez stronę polską, odbywa się w 45. rocznicę powstania „Solidarności” - oświadczył Wroński.

Rzecznik MSZ wyjaśnił, że wydarzenie „rzeczywiście zaszczyci swoją obecnością sekretarz stanu Marco Rubio”. – Za co jesteśmy mu wdzięczni – zaznaczył. Podkreślił przy tym, że wizyta była planowana wcześniej. – Wówczas również pojawiło się zaproszenie dla Marco Rubio – poinformował Wroński. 

Rzecznik MSZ mówił we wtorek, że tematami rozmowy między Radosławem Sikorskim a Marco Rubio będzie m.in. zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo flanki wschodniej NATO. – To będzie również kwestia ukraińska, bo, jak wszyscy wiemy, sprawa utknęła. Istotna jest perspektywa pana sekretarza stanu Marco Rubio na możliwości uruchomienia jakiegokolwiek procesu pokojowego. Proces pokojowy nie następuje, a ukraińskie miasta są nieustannie bombardowane. To trzeba mieć nieustannie na uwadze – powiedział.

– Rozmowy będą również na temat współpracy gospodarczej, ale ta kwestia będzie miała charakter uzupełniający w stosunku do tematów, o których będzie rozmawiał w Waszyngtonie pan prezydent Karol Nawrocki – wyjaśnił rzecznik MSZ.

MSZ „absolutnie otwarte na współpracę z Kancelarią Prezydenta”

Wroński powiedział też, że przed zbliżającą się wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie MSZ „jest absolutnie otwarte na współpracę z Kancelarią Prezydenta” i życzy prezydentowi „powodzenia podczas tej wizyty”. – Jest ona w interesie wszystkich Polaków, obojętnie, na kogo głosowali – zaznaczył. Dodał, że 22 sierpnia „MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta materiały informacyjno-tezowe”, przekazane zostało również stanowisko rządu. – Nieustannie oferujemy udział przedstawicieli ministerstwa, udział ministra spraw zagranicznych, bo nie może być dwóch polityk zagranicznych, służących jednemu krajowi – przekazał Paweł Wroński. 

Na pytanie o to, jaka była odpowiedź Pałacu Prezydenckiego, Wroński powiedział, że MSZ odpowiedzi na razie nie otrzymało. – Rozumiem, że pan prezydent organizuje sam swoją wizytę, mamy nadzieję, że zakończy się sukcesem – uciął. 



Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

