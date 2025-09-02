Aktualizacja: 02.09.2025 11:46 Publikacja: 02.09.2025 10:54
Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński
Foto: PAP/Tomasz Gzell
- Chciałbym sprostować pewną informację, były premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj rano, że minister Radosław Sikorski jedzie na wydarzenie związane z kubańską opozycją, mając nadzieję, że będzie tam Marco Rubio i uda mu się złapać go za rękę. Otóż nie. Jest to wydarzenie w Miami, organizowane od początku do końca przez stronę polską, odbywa się w 45. rocznicę powstania „Solidarności” - oświadczył Wroński.
Rzecznik MSZ wyjaśnił, że wydarzenie „rzeczywiście zaszczyci swoją obecnością sekretarz stanu Marco Rubio”. – Za co jesteśmy mu wdzięczni – zaznaczył. Podkreślił przy tym, że wizyta była planowana wcześniej. – Wówczas również pojawiło się zaproszenie dla Marco Rubio – poinformował Wroński.
Czytaj więcej
- Prezydent Nawrocki ma szanse w różnych obszarach negocjować z prezydentem Trumpem, a mój następ...
Rzecznik MSZ mówił we wtorek, że tematami rozmowy między Radosławem Sikorskim a Marco Rubio będzie m.in. zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo flanki wschodniej NATO. – To będzie również kwestia ukraińska, bo, jak wszyscy wiemy, sprawa utknęła. Istotna jest perspektywa pana sekretarza stanu Marco Rubio na możliwości uruchomienia jakiegokolwiek procesu pokojowego. Proces pokojowy nie następuje, a ukraińskie miasta są nieustannie bombardowane. To trzeba mieć nieustannie na uwadze – powiedział.
– Rozmowy będą również na temat współpracy gospodarczej, ale ta kwestia będzie miała charakter uzupełniający w stosunku do tematów, o których będzie rozmawiał w Waszyngtonie pan prezydent Karol Nawrocki – wyjaśnił rzecznik MSZ.
Czytaj więcej
- To było spotkanie koalicji chętnych, m.in. chętnych do wysyłania wojsk na Ukrainę. Ustalenia co...
Wroński powiedział też, że przed zbliżającą się wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie MSZ „jest absolutnie otwarte na współpracę z Kancelarią Prezydenta” i życzy prezydentowi „powodzenia podczas tej wizyty”. – Jest ona w interesie wszystkich Polaków, obojętnie, na kogo głosowali – zaznaczył. Dodał, że 22 sierpnia „MSZ przekazało Kancelarii Prezydenta materiały informacyjno-tezowe”, przekazane zostało również stanowisko rządu. – Nieustannie oferujemy udział przedstawicieli ministerstwa, udział ministra spraw zagranicznych, bo nie może być dwóch polityk zagranicznych, służących jednemu krajowi – przekazał Paweł Wroński.
Na pytanie o to, jaka była odpowiedź Pałacu Prezydenckiego, Wroński powiedział, że MSZ odpowiedzi na razie nie otrzymało. – Rozumiem, że pan prezydent organizuje sam swoją wizytę, mamy nadzieję, że zakończy się sukcesem – uciął.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
- Chciałbym sprostować pewną informację, były premier Mateusz Morawiecki powiedział dzisiaj rano, że minister Radosław Sikorski jedzie na wydarzenie związane z kubańską opozycją, mając nadzieję, że będzie tam Marco Rubio i uda mu się złapać go za rękę. Otóż nie. Jest to wydarzenie w Miami, organizowane od początku do końca przez stronę polską, odbywa się w 45. rocznicę powstania „Solidarności” - oświadczył Wroński.
To, że do wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu dochodzi tak szybko po objęciu urzędu przez polskiego prezyden...
Rosja ma pełne prawo do trzech wysp i grupy wysepek składających się na archipelag Wysp Kurylskich, które Japoni...
Do Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Francji, które zapowiedziały uznanie Palestyny na zbliżającym się posi...
Przemawiając na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy, której szczyt odbywa się w chińskim Tiencinie, Władi...
Pętla zaciska się wokół szyi dyktatora Wenezueli Nicolása Maduro. Co najmniej siedem amerykańskich okrętów zbliż...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas