Aktualizacja: 02.09.2025 09:58 Publikacja: 02.09.2025 09:19
Mateusz Morawiecki
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
Wiceprezes PiS był we wtorek pytany o napięcia między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen nazwał Jarosława Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”, z kolei prezes PiS mówił w Białymstoku, że „niegodnym moralnie jest, gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie; my takiej Polski nie chcemy, to Sławomir Mentzen takiej Polski chce”.
Kaczyński mówił też, że „PiS jest partią solidaryzmu społecznego”. – My musimy budować taką właśnie solidarnościową (...) czy solidarną Polskę i to będzie służyło także naszemu rozwojowi gospodarczemu – przekonywał. Mówił też, że nie można np. odmówić leczenia osobom starszym, dostępu do różnych nowoczesnych terapii, a Mentzen proponuje np. bon na świadczenia medyczne.
Czytaj więcej
Sławomir Mentzen odpowiedział na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego, który zaproponował utworzenie r...
– Ja na przykład od sześciu lat nie obraziłem żadnego lidera Konfederacji, nie zaatakowałem Konfederacji. Trzymam się tego, choć oczywiście swoje racje potrafię przedstawiać, co pokazałem na debacie – powiedział w Radiu Zet Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zarzutów polityków Konfederacji, że prezes PiS „zamiast walczyć z Tuskiem i budować większość konstytucyjną, postanowił rozbijać prawicę”. – Jak można mówić w ten sposób, że nie walczymy z Tuskiem. (...) Oczywiście, że jest to dla nas główny przeciwnik, wróg polityczny – mówił.
W odpowiedzi na pytanie, czy chętnie zostałby premierem w rządzie, który ewentualnie PiS mógłby stworzyć z Konfederacją, Mateusz Morawiecki odpowiedział, że tak.
Czytaj więcej
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez IBRiS dla Onetu.
Jarosław Kaczyński powiedział, że z różnych wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji wynika, że mogliby zawrzeć koalicję również z Platformą Obywatelską. – Jeżeli Konfederacja jest gotowa do koalicji z Platformą Obywatelską, to oznacza, że wszystkie jej deklaracje o patriotyzmie itd. – już nie chcę tutaj brzydkich określeń używać, co z nimi można zrobić – powiedział, przyznając, że „choć także władza PiS nie jest idealna i bez wad, grzechów”, to – jego zdaniem – „wie, co trzeba robić” i „jest władzą w interesie narodu”.
Radosław Sikorski był też pytany o wizytę Radosława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych przed spotkaniem Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. – Szef MSZ leci specjalnie na konferencję związaną z opozycją kubańską, bo wie, że być może będzie tam Marco Rubio i być może złapie go za rękaw, żeby chwilę móc z nim porozmawiać – powiedział były premier, dodając, że jest to „żenujące””. – Wiem, jak to zostało zorganizowane. Mam swoje wiewiórki na Florydzie i wiem, jakie były kuluary, dlatego uśmiecham się z politowaniem w kierunku ministra Sikorskiego – powiedział. W ocenie wiceprezesa PiS, Radosław Sikorski „leci tylko po to, by wręczyć społeczności kubańskiej milion złotych i wkupić się w to spotkanie, bo wie, że Marco Rubio jest wielkim zwolennikiem walki o prawa kubańskie”.
Pytany o to, o czym Karol Nawrocki powinien rozmawiać z Donaldem Trumpem, Morawiecki odpowiedział, że to właśnie Karol Nawrocki „ma szansę w różnych obszarach negocjować z prezydentem Trumpem”. Jego zdaniem „mamy szereg argumentów – deficyt handlowy z USA, bardzo wysokie wydatki na zbrojenia w relacji do PKB, atom, który był budowany”. – To są realne argumenty wobec prezydenta Trumpa – ocenił były premier, dodając, że wierzy w udane negocjacje prezydenta Polski z Donaldem Trumpem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wiceprezes PiS był we wtorek pytany o napięcia między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen nazwał Jarosława Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”, z kolei prezes PiS mówił w Białymstoku, że „niegodnym moralnie jest, gdy powstaje grupa o gigantycznych dochodach, a inni żyją w biedzie; my takiej Polski nie chcemy, to Sławomir Mentzen takiej Polski chce”.
Kaczyński mówił też, że „PiS jest partią solidaryzmu społecznego”. – My musimy budować taką właśnie solidarnościową (...) czy solidarną Polskę i to będzie służyło także naszemu rozwojowi gospodarczemu – przekonywał. Mówił też, że nie można np. odmówić leczenia osobom starszym, dostępu do różnych nowoczesnych terapii, a Mentzen proponuje np. bon na świadczenia medyczne.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Pan prezydent Karol Nawrocki chce maksymalnie rozszerzyć prezydencką władzę i maksymalnie szkodzić rządowi, by t...
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przygotowanego przez IBRiS dla Onetu.
- Dajmy uczniom narzędzia do uzyskania odporności, dajmy im szansę budowanie prawdziwych relacji. Episkopat, któ...
„Rząd uważa, że choć moralnie Polsce należy się zadośćuczynienie za zbrodnie niemieckie podczas drugiej wojny św...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas