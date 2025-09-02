Pierwszy od czerwca sondaż IBRiS dla Onetu wskazuje, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, zakończyłyby się wynikiem zbliżonym do remisu, jeśli chodzi o dwie największe partie.

Sondaż: Konfederacja mogłaby utworzyć większość zarówno z PiS, jak i z KO

Z sondażu wynika, że na Koalicję Obywatelską chce głosować 28,5 proc. badanych (w stosunku do czerwca jest to wzrost o 2,7 punktu proc.), a na PiS – 28,3 proc. (spadek o 2,2 punktu proc.). Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 14,4 proc. badanych (spadek o 2,4 punktu proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą chce głosować 8,1 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast partie: Razem (4,2 proc.), PSL (4,1 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (3,4 proc.) oraz Polska 2050 (2,3 proc.). Najwięcej poparcia w porównaniu do badania z czerwca straciły partie Grzegorza Brauna i Szymona Hołowni – odpowiednio 1,7 i 2,3 punktu proc. 6,7 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddaliby głos.