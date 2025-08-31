Z tego artykułu się dowiesz: Jakie koalicje mogą powstać w przyszłym Sejmie według obecnych sondaży?

Jaki wariant większości rządzącej byłby, zdaniem Polaków, najkorzystniejszy dla Polski?

Jakie grupy demograficzne najczęściej wybierają większościowy rząd KO jako najlepszy dla Polski?

Sprawujący obecnie w Polsce rząd Donalda Tuska ma charakter koalicyjny. Po wyborach z 15 października 2023 roku Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polska 2050 i PSL (te dwie partie startowały w wyborach z listy koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga) podpisały umowę koalicyjną (jej treść opublikowano 10 listopada 2023 roku), która stała się podstawą do sformowania rządu z Tuskiem na czele. Rząd Tuska uzyskał wotum zaufania 12 grudnia, a 13 grudnia został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. W momencie powstania dysponował parlamentarną większością wynoszącą 248 głosów (obecnie większość popierająca rząd jest o pięć mandatów mniejsza wobec przejścia Razem do opozycji).

Reklama Reklama

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica Pobierz

Jaki rząd może powstać po najbliższych wyborach? Sondaże wskazują na dwa warianty

W latach 2015-2023 Polską rządził większościowy rząd Prawa i Sprawiedliwości (na czele najpierw z Beatą Szydło, a potem – Mateuszem Morawieckim). Rząd tworzyły trzy partie – najpierw PiS, Solidarna Polska i Porozumienie, potem PiS, Solidarna/Suwerenna Polska i Republikanie (partie tworzące rząd PiS nazywano nieformalnie Zjednoczoną Prawicą). Wszystkie te partie startowały w wyborach pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości ze wspólnej listy wyborczej, która nie miała charakteru koalicyjnego komitetu wyborczego. Rządy PiS były pierwszymi większościowymi rządami jednej formacji w historii III RP.