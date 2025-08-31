Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Polacy wskazali, jaki rząd byłby obecnie najkorzystniejszy dla kraju

„Jaki rząd byłby obecnie Pani/Pana zdaniem najkorzystniejszy dla Polski?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 31.08.2025 08:22

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie koalicje mogą powstać w przyszłym Sejmie według obecnych sondaży?
  • Jaki wariant większości rządzącej byłby, zdaniem Polaków, najkorzystniejszy dla Polski?
  • Jakie grupy demograficzne najczęściej wybierają większościowy rząd KO jako najlepszy dla Polski?

Sprawujący obecnie w Polsce rząd Donalda Tuska ma charakter koalicyjny. Po wyborach z 15 października 2023 roku Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Polska 2050 i PSL (te dwie partie startowały w wyborach z listy koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga) podpisały umowę koalicyjną (jej treść opublikowano 10 listopada 2023 roku), która stała się podstawą do sformowania rządu z Tuskiem na czele. Rząd Tuska uzyskał wotum zaufania 12 grudnia, a 13 grudnia został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę. W momencie powstania dysponował parlamentarną większością wynoszącą 248 głosów (obecnie większość popierająca rząd jest o pięć mandatów mniejsza wobec przejścia Razem do opozycji). 

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica

Umowa koalicyjna KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica

Pobierz

Jaki rząd może powstać po najbliższych wyborach? Sondaże wskazują na dwa warianty

W latach 2015-2023 Polską rządził większościowy rząd Prawa i Sprawiedliwości (na czele najpierw z Beatą Szydło, a potem – Mateuszem Morawieckim). Rząd tworzyły trzy partie – najpierw PiS, Solidarna Polska i Porozumienie, potem PiS, Solidarna/Suwerenna Polska i Republikanie (partie tworzące rząd PiS nazywano nieformalnie Zjednoczoną Prawicą). Wszystkie te partie startowały w wyborach pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości ze wspólnej listy wyborczej, która nie miała charakteru koalicyjnego komitetu wyborczego. Rządy PiS były pierwszymi większościowymi rządami jednej formacji w historii III RP. 

Foto: Tomasz Sitarski

Obecnie sondaże wskazują, że po najbliższych wyborach parlamentarnych odtworzenie koalicji KO, Nowej Lewicy, Polski 2050 i PSL nie będzie możliwe. Dwie ostatnie partie, które zakończyły współpracę w ramach Trzeciej Drogi, mogą nie przekroczyć progu wyborczego. KO notuje poparcie na poziomie zbliżonym do PiS (obie formacje popiera po ok. 30 proc. wyborców), a o większości w przyszłym Sejmie – według sondaży publikowanych obecnie – zdecyduje Konfederacja, która uzyskuje poparcie na poziomie ok. 15 proc. Konfederacja mogłaby w takim Sejmie stworzyć stabilną koalicję większościową zarówno z PiS, jak i z Koalicją Obywatelską.

Sondaż: 19,7 proc. badanych chciałoby większościowego rządu Koalicji Obywatelskiej

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jaki – ich zdaniem – rząd byłby obecnie najlepszy dla Polski.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Najwięcej – 19,7 proc. badanych – wskazało większościowy rząd Koalicji Obywatelskiej.

13,8 proc. uczestników sondażu uważa, że najlepszy dla Polski byłby koalicyjny rząd PiS i Konfederacji.

13,3 proc. respondentów jest zdania, że najlepszy dla Polski byłby większościowy rząd PiS.

13 proc. badanych stoi na stanowisku, że najlepszy dla Polski jest rząd obecnej koalicji (KO, Nowa Lewica, Polska 2050, PSL).

9,7 proc. ankietowanych uważa, że najlepszy dla Polski byłby większościowy rząd Konfederacji.

4,5 proc. respondentów wskazało koalicyjny rząd KO i Konfederacji jako najlepszy dla Polski.

9,3 proc. badanych uważa, że dla Polski najlepszy byłby inny rząd.

16,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Większościowy rząd Koalicji Obywatelskiej byłby najlepszy dla kraju zdaniem co czwartej osoby (27 proc.), która skończyła 50 lat i podobnego odsetka badanych (25 proc.) o dochodach przekraczających 7000 zł netto. Ze względu na miejsce zamieszkania takie rozwiązanie najczęściej wskazują osoby z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (32 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość Koalicja Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050

e-Wydanie