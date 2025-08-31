Aktualizacja: 31.08.2025 21:13 Publikacja: 31.08.2025 20:48
Foto: PAP/Adam Warżawa
Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Jak wielu Polaków uważa, że może on lepiej sprawować funkcję niż jego poprzednik? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w badaniu United Surveys dla WP.
„Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż Andrzej Duda?” – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu.
Foto: PAP
Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 33,8 proc. respondentów, zaś „zdecydowanie tak" – 14,3 proc.. Łącznie daje to 48,1 proc. poparcia dla Karola Nawrockiego.
12,6 proc. badanych wskazało odpowiedź „raczej nie”, natomiast 12,6 proc. – „zdecydowanie nie”, co daje 25,2 proc. osób uważających, że lepiej z funkcji głowy państwa wywiązywał się Andrzej Duda.
Czytaj więcej
„6 sierpnia Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Jakim prezydentem będzie Pani/Pa...
Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 26,7 proc. respondentów.
Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) 1 proc. badanych jest zdania, że Nawrocki będzie zdecydowanie lepszym prezydentem niż Duda, a 16 proc. uznaje, że „raczej” tak będzie. Inną opinię ma ponad połowa ankietowanych z tej grupy – 30 proc. badanych uważa, że były prezes IPN „raczej” nie będzie lepszy na obecnym stanowisku od swego poprzednika, zaś 32 proc., że „zdecydowanie” nie będzie. Co piąty (21 proc.) badany z tej grupy wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Czytaj więcej
„Jeśli nie uda się na czas przyjąć przepisów o zamrożeniu cen prądu i wzrosną one po III kwartale...
Inne od sympatyków koalicji spojrzenie na omawianą kwestię mają wyborcy opozycji, a więc PiS i Konfederacji. Prawie co czwarty z nich (23 proc.) uważa, że Karol Nawrocki będzie „zdecydowanie” lepszy od Andrzeja Dudy, zaś 49 proc., że „raczej tak” będzie. Co pięćdziesiąty badany z tej grupy (2 proc.) jest zdania, że nowy prezydent „raczej” nie będzie lepszy od dotychczasowego, a 3 proc., że „zdecydowanie nie”. W tej grupie ankietowanych 23 proc. osób nie miało zdania.
Foto: PAP
Nawrocki w wyborach prezydenckich z 2025 roku startował jako tzw. kandydat obywatelski, z poparciem PiS. W I turze Nawrocki zajął drugie miejsce, zdobywając 29,54 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych – 5 790 804). W II turze wygrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, zdobywając 50,89 proc. głosów – w liczbach bezwzględnych 10 606 877 głosów, co było drugim najlepszym wynikiem uzyskanym przez kandydata na prezydenta w historii III RP (więcej głosów – o ok. 16 tysięcy – zdobył jedynie Lech Wałęsa w II turze wyborów prezydenckich w 1990 roku).
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. metodą CATI/CAWI na próbie 1000 osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Jak wielu Polaków uważa, że może on lepiej sprawować funkcję niż jego poprzednik? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w badaniu United Surveys dla WP.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
W niedzielę odbywają się ogólnopolskie obchody 45-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych, które były kluczowym...
„Jaki rząd byłby obecnie Pani/Pana zdaniem najkorzystniejszy dla Polski?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW...
Zły regulamin II rozdania środków z Krajowego Planu Odbudowy w kulturze i brak pełnej perspektywy oceny dotacji,...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
„Jeśli nie uda się na czas przyjąć przepisów o zamrożeniu cen prądu i wzrosną one po III kwartale kto Pani/Pana...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas