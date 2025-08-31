Rzeczpospolita
Sondaż: Nawrocki może być lepszym prezydentem niż Duda? Wiemy, co uważają Polacy

Niemal połowa – bo 48,1 proc. – Polaków jest zdania, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż jego poprzednik, Andrzej Duda – wynika z nowego sondażu United Surveys dla WP.

Publikacja: 31.08.2025 20:48

Sondaż: Nawrocki może być lepszym prezydentem niż Duda? Wiemy, co uważają Polacy

Foto: PAP/Adam Warżawa

Ada Michalak

Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Jak wielu Polaków uważa, że może on lepiej sprawować funkcję niż jego poprzednik? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w badaniu United Surveys dla WP.

Sondaż: Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego? Odpowiedzieli, czy będzie lepszym prezydentem, niż Duda

„Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż Andrzej Duda?” – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu.

Foto: PAP

Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 33,8 proc. respondentów, zaś „zdecydowanie tak" – 14,3 proc.. Łącznie daje to 48,1 proc. poparcia dla Karola Nawrockiego.

12,6 proc. badanych wskazało odpowiedź „raczej nie”, natomiast 12,6 proc. – „zdecydowanie nie”, co daje 25,2 proc. osób uważających, że lepiej z funkcji głowy państwa wywiązywał się Andrzej Duda.

Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 26,7 proc. respondentów. 

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) 1 proc. badanych jest zdania, że Nawrocki będzie zdecydowanie lepszym prezydentem niż Duda, a 16 proc. uznaje, że „raczej” tak będzie. Inną opinię ma ponad połowa ankietowanych z tej grupy – 30 proc. badanych uważa, że były prezes IPN „raczej” nie będzie lepszy na obecnym stanowisku od swego poprzednika, zaś 32 proc., że „zdecydowanie” nie będzie. Co piąty (21 proc.) badany z tej grupy wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Inne od sympatyków koalicji spojrzenie na omawianą kwestię mają wyborcy opozycji, a więc PiS i Konfederacji. Prawie co czwarty z nich (23 proc.) uważa, że Karol Nawrocki będzie „zdecydowanie” lepszy od Andrzeja Dudy, zaś 49 proc., że „raczej tak” będzie. Co pięćdziesiąty badany z tej grupy (2 proc.) jest zdania, że nowy prezydent „raczej” nie będzie lepszy od dotychczasowego, a 3 proc., że „zdecydowanie nie”. W tej grupie ankietowanych 23 proc. osób nie miało zdania.

Foto: PAP

Karol Nawrocki zastąpił Andrzeja Dudę 

Nawrocki w wyborach prezydenckich z 2025 roku startował jako tzw. kandydat obywatelski, z poparciem PiS. W I turze Nawrocki zajął drugie miejsce, zdobywając 29,54 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych – 5 790 804). W II turze wygrał z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim, zdobywając 50,89 proc. głosów – w liczbach bezwzględnych 10 606 877 głosów, co było drugim najlepszym wynikiem uzyskanym przez kandydata na prezydenta w historii III RP (więcej głosów – o ok. 16 tysięcy – zdobył jedynie Lech Wałęsa w II turze wyborów prezydenckich w 1990 roku). 

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. metodą CATI/CAWI na próbie 1000 osób.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Osoby Andrzej Duda Karol Nawrocki

