Karol Nawrocki zastąpił na stanowisku prezydenta Andrzeja Dudę, który 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim. Jak wielu Polaków uważa, że może on lepiej sprawować funkcję niż jego poprzednik? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w badaniu United Surveys dla WP.

Sondaż: Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego? Odpowiedzieli, czy będzie lepszym prezydentem, niż Duda

„Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem RP niż Andrzej Duda?” – takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu.

Foto: PAP

Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 33,8 proc. respondentów, zaś „zdecydowanie tak" – 14,3 proc.. Łącznie daje to 48,1 proc. poparcia dla Karola Nawrockiego.

12,6 proc. badanych wskazało odpowiedź „raczej nie”, natomiast 12,6 proc. – „zdecydowanie nie”, co daje 25,2 proc. osób uważających, że lepiej z funkcji głowy państwa wywiązywał się Andrzej Duda.