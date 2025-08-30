Prezydent Karol Nawrocki zawetował 21 sierpnia nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedno weto Karola Nawrockiego i dwa projekty ustawy mrożącej ceny prądu

Celem nowelizacji była liberalizacja przepisów dotyczących budowy farm wiatrowych – chodziło m.in. o to, by mogły one powstawać w odległości 500 metrów od budynków mieszkalnych (obecnie 700 metrów). W ustawie rząd zawarł też jednak przepisy ws. mrożenia cen prądu w ostatnim kwartale tego roku – do 30 września cena maksymalna jeśli chodzi o prąd dla gospodarstw domowych i odbiorców z tzw. taryfą budowlaną wynosi 0,6212 zł za kWh brutto (wliczając VAT i akcyzę). Jeśli przepisy o mrożeniu cen prądu nie wejdą w życie, w III kwartale cena ta może wzrosnąć nawet o ponad 100 proc. – do 1,46 zł za kWh.

Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto tym, że rząd powiązał przepisy o mrożeniu cen prądu z budzącą kontrowersje kwestią liberalizacji przepisów dotyczących farm wiatrowych. Jednocześnie prezydent złożył własny projekt dotyczący mrożenia cen prądu, który – jak podkreśla Pałac Prezydencki – zawiera przepisy w tym zakresie zapisane w rządowej ustawie. Rząd uzasadniał łączenie kwestii mrożenia cen prądu z liberalizacją przepisów dotyczących farm wiatrowych tym, że docelowo prąd w Polsce miałby być tańszy m.in. ze względu na zwiększoną ilość prądu pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa.

Tymczasem rząd szykuje własną wersję ustawy o mrożeniu cen prądu i – już oddzielnie – ustawy wiatrakowej. – Będziemy gotowi z własnym projektem (...), przygotujemy projekt, który, liczymy, spotka się z podpisem prezydenta, ale to będzie nasz projekt (...) w takim terminie, żeby Polacy nie odczuli podwyżek – zapowiedział minister energii Miłosz Motyka.