Sondaż: Prezydent Karol Nawrocki czy rząd Donalda Tuska? Kto będzie odpowiedzialny, jeśli ceny prądu wzrosną?

„Jeśli nie uda się na czas przyjąć przepisów o zamrożeniu cen prądu i wzrosną one po III kwartale kto Pani/Pana zdaniem będzie za to odpowiedzialny?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 30.08.2025 09:12

Donald Tusk i Karol Nawrocki

Donald Tusk i Karol Nawrocki

Foto: PAP/Albert Zawada

Artur Bartkiewicz

Prezydent Karol Nawrocki zawetował 21 sierpnia nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedno weto Karola Nawrockiego i dwa projekty ustawy mrożącej ceny prądu

Celem nowelizacji była liberalizacja przepisów dotyczących budowy farm wiatrowych – chodziło m.in. o to, by mogły one powstawać w odległości 500 metrów od budynków mieszkalnych (obecnie 700 metrów). W ustawie rząd zawarł też jednak przepisy ws. mrożenia cen prądu w ostatnim kwartale tego roku – do 30 września cena maksymalna jeśli chodzi o prąd dla gospodarstw domowych i odbiorców z tzw. taryfą budowlaną wynosi 0,6212 zł za kWh brutto (wliczając VAT i akcyzę). Jeśli przepisy o mrożeniu cen prądu nie wejdą w życie, w III kwartale cena ta może wzrosnąć nawet o ponad 100 proc. – do 1,46 zł za kWh. 

Minister energii Miłosz Motyka na konferencji prasowej poświęconej skutkom prezydenckiego weta
OZE
Rząd i prezydent ściągają się na ustawy o mrożeniu cen prądu. Może być ich kilka

Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto tym, że rząd powiązał przepisy o mrożeniu cen prądu z budzącą kontrowersje kwestią liberalizacji przepisów dotyczących farm wiatrowych. Jednocześnie prezydent złożył własny projekt dotyczący mrożenia cen prądu, który – jak podkreśla Pałac Prezydencki – zawiera przepisy w tym zakresie zapisane w rządowej ustawie. Rząd uzasadniał łączenie kwestii mrożenia cen prądu z liberalizacją przepisów dotyczących farm wiatrowych tym, że docelowo prąd w Polsce miałby być tańszy m.in. ze względu na zwiększoną ilość prądu pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa. 

Tymczasem rząd szykuje własną wersję ustawy o mrożeniu cen prądu i – już oddzielnie – ustawy wiatrakowej. – Będziemy gotowi z własnym projektem (...), przygotujemy projekt, który, liczymy, spotka się z podpisem prezydenta, ale to będzie nasz projekt (...) w takim terminie, żeby Polacy nie odczuli podwyżek – zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. 

31,8 proc.

Taki odsetek Polaków obarczy odpowiedzialnością za wzrost cen prądu Karola Nawrockiego

Ceny prądu muszą być w Polsce mrożone ze względu na wzrost kosztu produkcji energii wywołany z jednej strony wzrostem cen surowców energetycznych takich jak gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa, co jest m.in. efektem sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję oraz napięć na Bliskim Wschodzie, z drugiej – przez obowiązujący w UE Europejski System Handlu Emisjami (ETS), który podnosi koszty produkcji cen energii z węgla kamiennego i brunatnego. Tymczasem polska energetyka nadal oparta jest w dużej mierze na elektrowniach węglowych. 

Sondaż: 26,8 proc. badanych odpowiedzialnością za wzrost cen prądu obarczy zarówno Karola Nawrockiego, jak i rząd Donalda Tuska

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kto – ich zdaniem – będzie odpowiedzialny za wzrost cen prądu w Polsce, jeśli na czas nie uda się uchwalić przepisów mrożących je po III kwartale.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie 31,8 proc. badanych odpowiedziało „prezydent Karol Nawrocki”.

31,6 proc. respondentów wybrało odpowiedź „rząd Donalda Tuska”.

26,8 proc. ankietowanych odpowiedziało: „zarówno prezydent, jak i rząd”.

9,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. 

– Grupami, które w największym stopniu winą za możliwe podwyżki obarczyłyby Karola Nawrockiego są respondenci po 50. roku życia (44 proc. wskazań na prezydenta, 29 proc. na rząd) oraz zarabiający w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (38 proc. – Karol Nawrocki, 29 proc. – rząd). Na odpowiedzialność strony rządowej najczęściej wskazują badani z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (37 proc. – rząd, 26 proc. – prezydent) i osoby w wieku od 25 do 34 lat (36 proc. – rząd, 17 proc. – prezydent) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Osoby Donald Tusk Karol Nawrocki Miłosz Motyka

Prezydent Karol Nawrocki zawetował 21 sierpnia nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

Jedno weto Karola Nawrockiego i dwa projekty ustawy mrożącej ceny prądu

