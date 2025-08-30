Aktualizacja: 30.08.2025 09:53 Publikacja: 30.08.2025 09:12
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Foto: PAP/Albert Zawada
Prezydent Karol Nawrocki zawetował 21 sierpnia nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.
Celem nowelizacji była liberalizacja przepisów dotyczących budowy farm wiatrowych – chodziło m.in. o to, by mogły one powstawać w odległości 500 metrów od budynków mieszkalnych (obecnie 700 metrów). W ustawie rząd zawarł też jednak przepisy ws. mrożenia cen prądu w ostatnim kwartale tego roku – do 30 września cena maksymalna jeśli chodzi o prąd dla gospodarstw domowych i odbiorców z tzw. taryfą budowlaną wynosi 0,6212 zł za kWh brutto (wliczając VAT i akcyzę). Jeśli przepisy o mrożeniu cen prądu nie wejdą w życie, w III kwartale cena ta może wzrosnąć nawet o ponad 100 proc. – do 1,46 zł za kWh.
Czytaj więcej
Koalicja rządząca przygotowuje takie rozwiązania, które zabezpieczą Polaków przed podniesieniem c...
Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto tym, że rząd powiązał przepisy o mrożeniu cen prądu z budzącą kontrowersje kwestią liberalizacji przepisów dotyczących farm wiatrowych. Jednocześnie prezydent złożył własny projekt dotyczący mrożenia cen prądu, który – jak podkreśla Pałac Prezydencki – zawiera przepisy w tym zakresie zapisane w rządowej ustawie. Rząd uzasadniał łączenie kwestii mrożenia cen prądu z liberalizacją przepisów dotyczących farm wiatrowych tym, że docelowo prąd w Polsce miałby być tańszy m.in. ze względu na zwiększoną ilość prądu pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa.
Tymczasem rząd szykuje własną wersję ustawy o mrożeniu cen prądu i – już oddzielnie – ustawy wiatrakowej. – Będziemy gotowi z własnym projektem (...), przygotujemy projekt, który, liczymy, spotka się z podpisem prezydenta, ale to będzie nasz projekt (...) w takim terminie, żeby Polacy nie odczuli podwyżek – zapowiedział minister energii Miłosz Motyka.
Ceny prądu muszą być w Polsce mrożone ze względu na wzrost kosztu produkcji energii wywołany z jednej strony wzrostem cen surowców energetycznych takich jak gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa, co jest m.in. efektem sankcji nałożonych przez Zachód na Rosję oraz napięć na Bliskim Wschodzie, z drugiej – przez obowiązujący w UE Europejski System Handlu Emisjami (ETS), który podnosi koszty produkcji cen energii z węgla kamiennego i brunatnego. Tymczasem polska energetyka nadal oparta jest w dużej mierze na elektrowniach węglowych.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kto – ich zdaniem – będzie odpowiedzialny za wzrost cen prądu w Polsce, jeśli na czas nie uda się uchwalić przepisów mrożących je po III kwartale.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie 31,8 proc. badanych odpowiedziało „prezydent Karol Nawrocki”.
31,6 proc. respondentów wybrało odpowiedź „rząd Donalda Tuska”.
26,8 proc. ankietowanych odpowiedziało: „zarówno prezydent, jak i rząd”.
9,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
– Grupami, które w największym stopniu winą za możliwe podwyżki obarczyłyby Karola Nawrockiego są respondenci po 50. roku życia (44 proc. wskazań na prezydenta, 29 proc. na rząd) oraz zarabiający w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (38 proc. – Karol Nawrocki, 29 proc. – rząd). Na odpowiedzialność strony rządowej najczęściej wskazują badani z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (37 proc. – rząd, 26 proc. – prezydent) i osoby w wieku od 25 do 34 lat (36 proc. – rząd, 17 proc. – prezydent) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki zawetował 21 sierpnia nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła skarga złożona przez pełnomocnika prawnego Alberta Stanowskiego...
Marta Cienkowska, szefowa Ministerstwa Kultury, odwołała w piątek z pełnionej funkcji prof. Krzysztofa Ruchniewi...
We wrześniu dojdzie do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polska - twierdzi Radio ZET,...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Prezydent Karol Nawrocki zanotował wyraźny spadek w rankingu zaufania i w najnowszym, sierpniowym sondażu IBRiS...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas