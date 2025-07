Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak nie mogą dwa lata przed wyborami podporządkować się PiS-owi

Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, podpisując „Deklarację polską”, weszliby na ścieżkę Polski 2050

Z drugiej strony Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak nie mogą dwa lata przed wyborami podporządkować się PiS-owi (a taki efekt miałoby podpisanie się przez nich pod „Deklaracją polską”), bo wtedy jeszcze przed nowym rozdaniem weszliby na ścieżkę Polski 2050. Formacji, która miała być „trzecią drogą”, ale przesądzając, że może nią być tylko przy KO, doprowadziła do sytuacji, w której nie ma po co na nią głosować, skoro można poprzeć jej większego koalicjanta i niewiele to w rzeczywistości politycznej zmieni. Szymon Hołownia dziś to widzi, ale widzi to za późno, bo jego wolty są już niezrozumiałe dla elektoratu, który wcześniej słyszał, że współpraca z PiS jest wykluczona. Jeśli chce się kruszyć duopol – co obiecywał Hołownia, co obiecuje dziś Konfederacja – nie można zapisywać się do jednego z tworzących go obozów.

Foto: Tomasz Sitarski

Czy to jednak oznacza, że PiS i Konfederacja grzebią właśnie ewentualną koalicję? Nie. Obie partie walczą jedynie o to, by do rozmów o przyszłej koalicji siadać z możliwie najsilniejszymi kartami. Każdy gra tu rolę, którą musi odegrać.