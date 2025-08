Czemu w Polsce brakuje dynastii polityków? „Wylewa się nieprawdopodobne szambo”

Choć mamy czasy bardzo rozpolitykowane, to gdzieś w tym wszystkim zatracają się idee. Dawniej to właśnie przekonanie o potrzebie promowania określonych idei było ważnym rodzinnym impulsem do zajmowania się polityką - mówi dr. Jacek Kloczkowski, politolog, szef krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej.