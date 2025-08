Zmiany w konstytucji zaproponowała parlamentarzystka Ana Figueroa. Dotyczą one pięciu artykułów konstytucji. Zmiany obejmują również, że wybory będą rozstrzygane w pierwszej turze, to znaczy, że do wygrania wystarczy uzyskanie większości względnej (mniej niż połowy głosów oddanych w wyborach).

Zmiany konstytucji Salwadoru. Opozycyjna parlamentarzystka alarmuje: Demokracja umiera

Prezydencka partia Nuevas Ideas wraz z sojusznikami ma tzw. superwiększość w liczącym 84 miejsca parlamencie, co pozwala im na dokonywanie zmian w ustawie zasadniczej. Za zmianami zagłosowało 57 parlamentarzystów, przeciw było trzech deputowanych.

Figueroa tłumaczyła, że parlamentarzyści i burmistrzowie mogą ubiegać się o nieograniczoną liczbę kadencji , a prezydent był dotychczas jedynym politykiem pochodzącym z wyborów powszechnych, który był pozbawiony tego prawa.

Tymczasem Marcela Villatoro z opozycyjnej Areny, jedna z trzech parlamentarzystek głosujących przeciw zmianom w konstytucji, oświadczyła że „demokracja w Salwadorze umarła”.