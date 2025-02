USA będą deportowały imigrantów do więzień w Salwadorze?

Taka informacja pojawiła się po rozmowach sekretarza stanu USA Marco Rubio z prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele i innymi członkami jego administracji.



Reklama

Salwador gotów otworzyć swoje więzienia dla przestępców z USA

Do ponad trzygodzinnych rozmów doszło w rezydencji prezydenta nad jeziorem Coatepeque. Obie strony uzgodniły, że Salwador nie tylko przyjmie deportowanych z USA, przebywających tam nielegalnie obywateli swojego kraju, ale też jest gotów umieścić w swoich więzieniach „groźnych kryminalistów” z innych państw, którzy zostaną deportowani z USA.



Rubio, który w pierwszą podróż zagraniczną udał się do państw Ameryki Środkowej, szuka w tym rejonie świata poparcia dla działań administracji Trumpa, których celem jest deportacja nielegalnych imigrantów przebywających w USA.



Czytaj więcej Dyplomacja Kanada i Meksyk idą na ustępstwa, Donald Trump zawiesza decyzję o cłach O co najmniej 30 dni odsunęło się w czasie wprowadzenie przez Donalda Trumpa 25-procentowych ceł na towary sprowadzane z Meksyku i Kanady do Stanów Zjednoczonych.

- Wobec każdego... nielegalnego imigranta z USA, który jest groźnym kryminalistą - członkiem MS-13 (latynoski gang), Tren de Aragua (wenezuelski gang) (...) - on (Bukele) zaoferował swoje więzienia, więc możemy ich wysyłać (do Salwadoru), a on będzie ich umieszczał w więzieniach - oświadczył Rubio.