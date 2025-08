Głośnym echem odbiła się rozmowa Grzegorza Brauna z redaktorem Łukaszem Jankowskim w Radiu Wnet. W jej trakcie lider Konfederacji Korony Polskiej powiedział następujące słowa: „Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. I kto o tym mówi, ten zostaje oskarżany o straszne rzeczy, odsądzany od czci i wiary”.

Redaktor Jankowski, wyraźnie przerażony tym, co usłyszał, dopytał Brauna, czy aby na pewno europoseł powiedział to, co powiedział. Gdy ten nie zaprzeczył, lecz brnął dalej w tę tezę, Jankowski przerwał wywiad, komunikując liderowi Konfederacji Korony Polskiej, że ten przekroczył granicę cywilizowanej debaty.