Marcin Przydacz: Za parę dni będzie bardzo ważna wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie

– Polskie stanowisko, stanowisko Karola Nawrockiego, jest bardzo dobrze znane. Nie jesteśmy zwolennikami wysyłania polskich wojsk na wojnę. Natomiast możemy uczestniczyć w różnego rodzaju elementach wspierających taką przyszłą misję. Pytanie tylko, jakiego pokoju miałaby ta misja bronić. Na razie nie widzę jakiegoś światła w tunelu co do rozwiązania pokojowego – powiedział Marcin Przydacz.

Współpracownik prezydenta odniósł się też do planowanej na 3 września wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie – ocenił, że pierwsza podróż zagraniczna następcy Andrzeja Dudy będzie „bardzo ważna”. – Proszę nie uważać, że jako Pałac Prezydencki nie mamy otwartych kanałów i dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli do kogoś miałby tu być zarzut, to raczej do strony rządzącej, która buńczucznie mówi, że to ona prowadzi politykę zagraniczną, ale jak przyszło do tego weekendu (...) to rząd zamilkł – przekonywał Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej był też w TVN24 pytany o doniesienia o telefonie wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego, na który miał nie odpowiedzieć. – Jeśli mówi tak pan Bosacki, to mija się z prawdą i niestety mówię to ze smutkiem - skomentował. Opowiedział o rozmowie z Jackiem Najderem, polskim ambasadorem przy NATO. – Mam wrażenie, że on jest przez pana Bosackiego stawiany w bardzo niekomfortowej sytuacji. Rozmawiałem z ambasadorem kilkukrotnie. Zadzwoniłem do niego, zreferowałem mu, na czym polegała dyskusja z prezydentem Trumpem, MSZ miał tutaj pełnię wiedzy. Po rozmowie z prezydentem Trumpem odbyła się rozmowa liderów europejskich, podczas której (...) dyskutuje się, kto ma lecieć do Waszyngtonu. Czy (...) ktoś zadzwonił do Pałacu Prezydenckiego z rekomendacją, że (Karol Nawrocki) ma jechać? (...) Pierwszy telefon z MSZ dostałem w niedzielę ok. godziny 20:00, kiedy wszyscy liderzy byli już nad Atlantykiem, lecąc do Waszyngtonu – relacjonował Przydacz.

– Rząd buńczucznie wykrzykuje, że „to my prowadzimy politykę zagraniczną”. Ale jak przychodzi do realnych decyzji, w sobotę i niedzielę, to prawie przez dwie doby milczą, a dopiero na koniec, kiedy już jest niemożliwe wykonanie takiej misji, dzwoni tylko po to, aby mieć „pokrycie” swoich pleców, żeby przed redaktorem z TVN powiedzieć „myśmy dzwonili”– mówił w TVN24 prezydencki minister.