Aktualizacja: 27.08.2025 14:40 Publikacja: 25.08.2025 08:46
Marcin Przydacz
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
– To nie były rozmowy w szerokim formacie, w którym wszyscy siadali i dyskutowali o przyszłości. Na zaproszenie prezydenta Trumpa do Waszyngtonu przyjechał prezydent Ukrainy. Cała grupa liderów europejskich przyjechała tam niejako jako element wsparcia Wołodymyra Zełenskiego – powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 Marcin Przydacz, odnosząc się do niedawnego szczytu w stolicy USA.
– Na początku miała tam jechać jedna osoba, miał to być Mark Rutte. Później do tego zgłosił się prezydent Finlandii i wszyscy uznali, że jedzie dwóch liderów, którzy mają dobre relacje z prezydentem Trumpem i będą umieli stworzyć odpowiednią atmosferę (...). Następnie, troszkę na wyścigi, mam wrażenie, część liderów zaczęła podnosić ręce, że koniecznie też chce się tam udać – dodał.
– Nie będzie nikogo z Polski – przyznał wiceszef MSZ Władysław Bartoszewski, odnosząc się do rozm...
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej oświadczył, że w sobotę i niedzielę „Polska uznała, że w takiej koalicji nie chce brać udziału”. – To była grupa wspierająca stan psychofizyczny pana prezydenta Zełenskiego i ta grupa, która się tam znalazła, wystarczała do tego, by poczuł się pewnie. Po drugie to była grupa w ramach „koalicji chętnych”, w głównej mierze chętnych do wysyłania wojsk na Ukrainę. Polska ma tutaj inną politykę – zaznaczył.
– Polskie stanowisko, stanowisko Karola Nawrockiego, jest bardzo dobrze znane. Nie jesteśmy zwolennikami wysyłania polskich wojsk na wojnę. Natomiast możemy uczestniczyć w różnego rodzaju elementach wspierających taką przyszłą misję. Pytanie tylko, jakiego pokoju miałaby ta misja bronić. Na razie nie widzę jakiegoś światła w tunelu co do rozwiązania pokojowego – powiedział Marcin Przydacz.
Współpracownik prezydenta odniósł się też do planowanej na 3 września wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie – ocenił, że pierwsza podróż zagraniczna następcy Andrzeja Dudy będzie „bardzo ważna”. – Proszę nie uważać, że jako Pałac Prezydencki nie mamy otwartych kanałów i dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli do kogoś miałby tu być zarzut, to raczej do strony rządzącej, która buńczucznie mówi, że to ona prowadzi politykę zagraniczną, ale jak przyszło do tego weekendu (...) to rząd zamilkł – przekonywał Przydacz.
Polska powinna być w tym gronie. Żałuję, że w tym najważniejszym momencie nie było prezydenta Kar...
Szef Biura Polityki Międzynarodowej był też w TVN24 pytany o doniesienia o telefonie wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego, na który miał nie odpowiedzieć. – Jeśli mówi tak pan Bosacki, to mija się z prawdą i niestety mówię to ze smutkiem - skomentował. Opowiedział o rozmowie z Jackiem Najderem, polskim ambasadorem przy NATO. – Mam wrażenie, że on jest przez pana Bosackiego stawiany w bardzo niekomfortowej sytuacji. Rozmawiałem z ambasadorem kilkukrotnie. Zadzwoniłem do niego, zreferowałem mu, na czym polegała dyskusja z prezydentem Trumpem, MSZ miał tutaj pełnię wiedzy. Po rozmowie z prezydentem Trumpem odbyła się rozmowa liderów europejskich, podczas której (...) dyskutuje się, kto ma lecieć do Waszyngtonu. Czy (...) ktoś zadzwonił do Pałacu Prezydenckiego z rekomendacją, że (Karol Nawrocki) ma jechać? (...) Pierwszy telefon z MSZ dostałem w niedzielę ok. godziny 20:00, kiedy wszyscy liderzy byli już nad Atlantykiem, lecąc do Waszyngtonu – relacjonował Przydacz.
Kiedy cały świat z zapartym tchem obserwował, co wydarzy się 18 sierpnia w Białym Domu, my zostal...
– Rząd buńczucznie wykrzykuje, że „to my prowadzimy politykę zagraniczną”. Ale jak przychodzi do realnych decyzji, w sobotę i niedzielę, to prawie przez dwie doby milczą, a dopiero na koniec, kiedy już jest niemożliwe wykonanie takiej misji, dzwoni tylko po to, aby mieć „pokrycie” swoich pleców, żeby przed redaktorem z TVN powiedzieć „myśmy dzwonili”– mówił w TVN24 prezydencki minister.
Deklarował, że w rozmowach z Donaldem Trumpem „uczestniczymy w innym formacie”. – Za chwilkę mamy pełnoprawną, dużą wizytę, podczas której będą dyskutowane nie tylko sprawy Ukrainy, ale również dotyczące polskiego bezpieczeństwa. Skoncentrujmy się na tym, aby postarać się z Amerykanami rozmawiać o zagrożeniach wobec Polski, bo ich też jest co niemiara. To nie znaczy, że nie będziemy dyskutować o przyszłości Ukrainy, bo jasnym jest, że Polski w tym formacie pominąć się nie da – powiedział w poniedziałkowym wywiadzie.
Wołodymyr Zełenski, Władimir Putin, przywódcy Ukrainy i Rosji
Foto: Infografika PAP
W piątek 15 sierpnia na Alasce prezydent USA Donald Trump spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. W poniedziałek, 18 sierpnia, odbyło się spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w którym wzięli udział także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Finlandii Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
