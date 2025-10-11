Rzeczpospolita
Wydarzenia
Twarz sprzed dwunastu tysięcy lat. Nowy rozdział w archeologii

Minister Kultury i Turystyki Turcji, Mehmet Nuri Ersoy, ogłosił, że archeolodzy odkryli w Karahan Tepe filar w kształcie litery T z wyrzeźbioną ludzką twarzą. To pierwsze tego rodzaju znalezisko w historii archeologii.

Publikacja: 11.10.2025 17:13

Twarz sprzed dwunastu tysięcy lat. Nowy rozdział w archeologii

Foto: PAP/Abaca

Magdalena Zapart

Odkrycia dokonano w ramach trwających prac wykopaliskowych w projekcie Taş Tepeler („Kamienne Kopce”) – inicjatywie, która bada najwcześniejsze znane stanowiska monumentalne w dziejach ludzkości, zlokalizowane w południowo-wschodniej Turcji.

Twarz sprzed 12 tysięcy lat

Kolumny w kształcie litery T, znane z Göbekli Tepe i innych pobliskich stanowisk neolitycznych, od dawna intrygują archeologów stylizowanymi ramionami i dłońmi wyrzeźbionymi wzdłuż trzonów. Uznaje się, że filary symbolizowały postacie ludzkie. Najnowsze odkrycie w Karahan Tepe rozwija jednak tę tezę – po raz pierwszy na jednym z tych monumentalnych kamieni pojawia się wyraźnie wyrzeźbiona ludzka twarz.

Rzeźba, umieszczona w górnej części kolumny, wyróżnia się ostro zarysowanymi konturami, głęboko osadzonymi oczami i szerokim, spłaszczonym nosem. Naukowcy zauważają, że cechy te nawiązują do stylu innych przedstawień ludzkich odkrytych wcześniej w tym miejscu. Odkrycie to uznawane jest za punkt zwrotny w badaniach nad wczesną symboliką człowieka oraz rozwojem ekspresji artystycznej.

Więcej niż architektura: symbol człowieka

Od dziesięcioleci naukowcy debatowali nad tym, czy masywne kamienie w kształcie litery T pełniły funkcję konstrukcyjną, symboliczną, czy może obie jednocześnie. Najnowsze znalezisko wzmacnia pogląd, że filary stanowiły nie tylko element architektury, lecz także reprezentację ludzkiej postaci – być może najwcześniejszą próbę stworzenia portretu.

Czytaj więcej

Zdjęcie ilustracyjne
Archeologia
Najstarsze mumie na świecie mają 10 tysięcy lat. Nietypowa technika mumifikacji

Przedstawiając po raz pierwszy rysy twarzy, słup z Karahan Tepe odsłania, w jaki sposób ludzie neolitu zaczynali wyrażać tożsamość, duchowość i refleksję nad kondycją ludzką poprzez sztukę.

Taş Tepeler: brama do początków ludzkości

Projekt Taş Tepeler, obejmujący liczne stanowiska archeologiczne w południowo-wschodniej Anatolii, dokumentuje przejście od koczowniczego trybu życia łowiecko-zbierackiego do osiadłego. Obejmuje okres sprzed około 12 000 lat, ukazując początki architektury wspólnotowej i rodzących się systemów wierzeń.

Odkrycie w Karahan Tepe wzbogaca rosnący zbiór dowodów na to, że południowo-wschodnia Turcja była nie tylko kolebką cywilizacji, lecz także miejscem narodzin symbolicznej myśli – przestrzenią, w której ludzie po raz pierwszy wyryli swoje podobizny w kamieniu.

Źródło: rp.pl/Turkiye Today

Miejsca Regiony Europa Turcja Archeologia

