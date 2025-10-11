Aktualizacja: 11.10.2025 18:01 Publikacja: 11.10.2025 17:13
Foto: PAP/Abaca
Odkrycia dokonano w ramach trwających prac wykopaliskowych w projekcie Taş Tepeler („Kamienne Kopce”) – inicjatywie, która bada najwcześniejsze znane stanowiska monumentalne w dziejach ludzkości, zlokalizowane w południowo-wschodniej Turcji.
Kolumny w kształcie litery T, znane z Göbekli Tepe i innych pobliskich stanowisk neolitycznych, od dawna intrygują archeologów stylizowanymi ramionami i dłońmi wyrzeźbionymi wzdłuż trzonów. Uznaje się, że filary symbolizowały postacie ludzkie. Najnowsze odkrycie w Karahan Tepe rozwija jednak tę tezę – po raz pierwszy na jednym z tych monumentalnych kamieni pojawia się wyraźnie wyrzeźbiona ludzka twarz.
Rzeźba, umieszczona w górnej części kolumny, wyróżnia się ostro zarysowanymi konturami, głęboko osadzonymi oczami i szerokim, spłaszczonym nosem. Naukowcy zauważają, że cechy te nawiązują do stylu innych przedstawień ludzkich odkrytych wcześniej w tym miejscu. Odkrycie to uznawane jest za punkt zwrotny w badaniach nad wczesną symboliką człowieka oraz rozwojem ekspresji artystycznej.
Od dziesięcioleci naukowcy debatowali nad tym, czy masywne kamienie w kształcie litery T pełniły funkcję konstrukcyjną, symboliczną, czy może obie jednocześnie. Najnowsze znalezisko wzmacnia pogląd, że filary stanowiły nie tylko element architektury, lecz także reprezentację ludzkiej postaci – być może najwcześniejszą próbę stworzenia portretu.
Czytaj więcej
Najstarsze dowody celowej mumifikacji ludzi pochodzą z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie 10 000 l...
Przedstawiając po raz pierwszy rysy twarzy, słup z Karahan Tepe odsłania, w jaki sposób ludzie neolitu zaczynali wyrażać tożsamość, duchowość i refleksję nad kondycją ludzką poprzez sztukę.
Projekt Taş Tepeler, obejmujący liczne stanowiska archeologiczne w południowo-wschodniej Anatolii, dokumentuje przejście od koczowniczego trybu życia łowiecko-zbierackiego do osiadłego. Obejmuje okres sprzed około 12 000 lat, ukazując początki architektury wspólnotowej i rodzących się systemów wierzeń.
Odkrycie w Karahan Tepe wzbogaca rosnący zbiór dowodów na to, że południowo-wschodnia Turcja była nie tylko kolebką cywilizacji, lecz także miejscem narodzin symbolicznej myśli – przestrzenią, w której ludzie po raz pierwszy wyryli swoje podobizny w kamieniu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl/Turkiye Today
Odkrycia dokonano w ramach trwających prac wykopaliskowych w projekcie Taş Tepeler („Kamienne Kopce”) – inicjatywie, która bada najwcześniejsze znane stanowiska monumentalne w dziejach ludzkości, zlokalizowane w południowo-wschodniej Turcji.
Myślę, że każdy rozumie grozę rosyjskich zbrodni. To, czego ludzie za granicą nie dostrzegają, to istota okupacj...
Szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która została zatrzymana na pokładzie jednej z jednostek Flotylli Sumud, pró...
Setki wspinaczy utknęły po tybetańskiej stronie Mount Everestu (8849 m n.p.m.), najwyższego szczytu na świecie....
Ambasada Polski we Włoszech nie kryje oburzenia aktem wandalizmu wobec pomnika Jana Pawła II, znajdującego się w...
Książę Walii ujawnił, że planuje wprowadzić zmiany w monarchii, kiedy obejmie tron. W rozmowie z aktorem Eugene’...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas