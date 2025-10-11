06:59 Melania Trump zabiega o powrót ukraińskich dzieci z Rosji

Kreml zgodził się na powrót ukraińskich dzieci, które zostały zabrane do Rosji jako nieletnie i które ukończyły 18 lat – poinformowała pierwsza dama USA Melania Trump podczas wystąpienia w Białym Domu. Podkreśliła swoje osobiste wysiłki na rzecz ponownego połączenia dzieci z ich rodzinami. Melania Trump nie poinformowała, czy negocjowała bezpośrednio z Władimirem Putinem. Wiadomo, że w tej sprawie zwróciła się do prezydenta Rosji w liście, który jej mąż osobiście wręczył przywódcy Rosji podczas szczytu na Alasce.

06:48 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1325 dniu wojny

