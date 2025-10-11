Aktualizacja: 11.10.2025 07:12 Publikacja: 11.10.2025 06:30
Kreml zgodził się na powrót ukraińskich dzieci, które zostały zabrane do Rosji jako nieletnie i które ukończyły 18 lat – poinformowała pierwsza dama USA Melania Trump podczas wystąpienia w Białym Domu. Podkreśliła swoje osobiste wysiłki na rzecz ponownego połączenia dzieci z ich rodzinami. Melania Trump nie poinformowała, czy negocjowała bezpośrednio z Władimirem Putinem. Wiadomo, że w tej sprawie zwróciła się do prezydenta Rosji w liście, który jej mąż osobiście wręczył przywódcy Rosji podczas szczytu na Alasce.
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W wyniku nocnego ataku Ro...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kreml zgodził się na powrót ukraińskich dzieci, które zostały zabrane do Rosji jako nieletnie i które ukończyły 18 lat – poinformowała pierwsza dama USA Melania Trump podczas wystąpienia w Białym Domu. Podkreśliła swoje osobiste wysiłki na rzecz ponownego połączenia dzieci z ich rodzinami. Melania Trump nie poinformowała, czy negocjowała bezpośrednio z Władimirem Putinem. Wiadomo, że w tej sprawie zwróciła się do prezydenta Rosji w liście, który jej mąż osobiście wręczył przywódcy Rosji podczas szczytu na Alasce.
Niemieccy wojskowi zamierzali uczyć Rosjan, jak skutecznie prowadzić działania wojenne. Plany te zniweczyła anek...
Czy to już pokój w Strefie Gazy? Czy Hamas zgodzi się na wszystkie elementy planu przedstawionego przez Donalda...
Tysiące wysiedlonych Palestyńczyków powróciło do swoich zniszczonych domów po wejściu w życie zawieszenia broni...
Zaniepokojone ogromnymi wydatkami Rosji na cele wojskowe od czasu inwazji na Ukrainę, Litwa, Łotwa i Estonia opr...
W nocy z 9 na 10 października Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, z wykorzystaniem dronów...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas