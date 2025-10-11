Rozmowa Trump - Zełenski o Tomahawkach dla Ukrainy. Ostatecznej decyzji wciąż nie ma

Tomahawki pozwoliłyby Ukrainie na przeprowadzanie precyzyjnych uderzeń w głębi terytorium Rosji, włącznie z Moskwą. Ukraińskie władze przekonują, że takie możliwości mogłyby zmusić prezydenta Rosji Władimira Putina do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Źródła nie potwierdziły jednak podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Przebieg rozmowy i stanowisko Zełenskiego

Rozmowa trwała około 30 minut, a Zełenski opisał ją jako „bardzo pozytywną i produktywną”. Ukraiński prezydent pogratulował Trumpowi zawarcia porozumienia pokojowego w Strefie Gazy i wyraził nadzieję, że jeżeli uda się zakończyć ten konflikt, to także inne wojny, w tym rosyjsko-ukraińska, mogą zostać zakończone.

Zełenski poinformował także o rosyjskich atakach na ukraiński system energetyczny i docenił gotowość USA do wsparcia Ukrainy. Omówiono możliwości wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz konkretne porozumienia, nad którymi oba państwa już pracują.

Aktualna sytuacja i stanowisko Trumpa

W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump przyznał, że „w pewnym stopniu podjął decyzję” o dostawie pocisków Tomahawk do państw NATO, które mogłyby następnie przekazać je Ukrainie. Podkreślił jednak, że chce najpierw poznać plany Ukrainy dotyczące wykorzystania tych pocisków.