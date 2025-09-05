Sikorski będzie zapewne uczestniczył w spotkaniu ministrów dyplomacji ekskluzywnej grupy w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Nie jest jasne, czy jego zabiegi dotyczyły umocnienia pozycji Nawrockiego, bo udział prezydenta Polski w szczycie najważniejszych przywódców to zapowiada.

Historia G20 w polskiej wojnie partyjnej. Kto zabiegał, kto zawinił?

Sprawa G20 od dawna była wykorzystywana do walk między głównymi partiami: PiS i PO. Bo ambicje wprowadzenia Polski do tego grona pojawiły się już kilkanaście lat temu. Nic z tego nie wychodziło poza tym, że wrogie ugrupowania miały paliwo do kolejnego sporu.

Kto zawinił? Dla PiS oczywiście PO, dla PO – PiS. Kilkanaście lat temu lider opozycji Jarosław Kaczyński ogłosił, że to „osobista porażka” premiera Donalda Tuska. Był przekonany, że przynależność do G20 „nam się po prostu należy”.

Przez osiem lat rządzenia przez partię Kaczyńskiego też się nam zapewne „po prostu należało”, ale PiS nic w tej sprawie nie zdziałał. Pytanie, czy wykazał się determinacją? Jeden z ważnych dyplomatów związanych z PiS zapewniał mnie, że „on zabiegał”, ale gdy już nie miał wiele do powiedzenia, to „wysiłki zamarły”. W 2022 roku prezydent Andrzej Duda stwierdził, że przez siedem lat jego prezydentury „jednego nam się nie udało osiągnąć: nie weszliśmy do G20”.

Udział w szczycie G20 czy stałe członkostwo w G20? Na co może liczyć Polska? Czy trzeba wyrzucić Argentynę?

Jest jeden problem ze spełnieniem polskich ambicji. Nie jest jasne, czy Polska może zostać pełnoprawnym członkiem G20. Bo zaproszenie polskiego prezydenta na szczyt czy polskiego ministra na spotkanie ekskluzywnej grupy tego nie oznacza. W każdym uczestniczą inne zaproszone państwa. RPA – organizująca najbliższy szczyt pod koniec listopada w Johannesburgu – zaprosiła przywódców aż z 15, w tym z niedużych europejskich krajów: Danii, Finlandii, Irlandii, Norwegii i Portugalii, a także z Nowej Zelandii i Singapuru. Nie będzie zaś nikogo z naszego regionu – Europy Środkowo-Wschodniej.