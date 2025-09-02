Rzeczpospolita
Wydarzenia
Polska „w klubie bilionerów”. Radosław Sikorski zabiegał w USA o włączenie Polski do G20

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował po spotkaniu w Miami z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, że zabiegał o zaproszenie Polski w przyszłym roku do grupy G20.

Publikacja: 02.09.2025 19:05

Polska „w klubie bilionerów”. Radosław Sikorski zabiegał w USA o włączenie Polski do G20

Foto: MSZ

Przemysław Malinowski

We wtorek premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, poinformował, że Polska „trafiła do klubu bilionerów”.

– To stało się faktem, absolutnie historycznym, Polska trafiła właśnie w tych dniach do tego bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów – oświadczył Tusk, dodając, że było to „spodziewane przez rząd”. Klub bilionerów, o którym mówi premier, to grono państw, których PKB przekracza wartość biliona dolarów. 

Polska chce dołączyć do grupy G20

W związku z tym działania dyplomatyczne w USA podjął szef MSZ Radosław Sikorski. – Zabiegałem aby Stany Zjednoczone, będące prezydencją grupy G20 w przyszłym roku, zaprosiły nas do tego grona – powiedział po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

— Mamy do tego prawo już nie tylko jako jedna z 20 największych gospodarek na świecie, ale jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny, bo jesteśmy krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych — kontynuował szef MSZ.

Sikorski, relacjonując rozmowę w Miami, powiedział, że wśród poruszanych tematów była kwestia przeglądu sił amerykańskich w Europie. Podkreślił swoje przekonanie, że podczas zaplanowanego na jutro spotkania w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki będzie wspierał polski rząd. – Sukcesem jego stosunków z Donaldem Trumpem będzie to, jeżeli Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność w Polsce, a brakiem sukcesu byłoby, gdyby ją zmniejszyły – powiedział.

Radosław Sikorski: Nie rozumiemy, dlaczego doradcy prezydenta sieją zamęt 

Minister przekazał również, że nie uzyskał odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta, czy może towarzyszyć Nawrockiemu podczas spotkania z Trumpem. — Uważam, że jest to odejściem od dobrej praktyki z czasów Lecha Kaczyńskiego, kontynuowanej w czasach Andrzeja Dudy. Myślę, że byłoby to użyteczne dla prezydenta, gdyby miał kierunkowego ministra. Nie rozumiemy, dlaczego doradcy prezydenta sieją zamęt i odchodzą od praktyk, które służą sukcesowi wizyt prezydenta, za który oczywiście trzymamy kciuki — stwierdził.

Nagroda Solidarności imienia Lecha Wałęsy dla Berty Soler Fernandez

W Miami politycy wręczyli Nagrodę Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Otrzymała ją Berta Soler Fernandez, która nie mogła osobiście odebrać nagrody. Kubanka kieruje ruchem „Damy w Bieli”, grupą pierwotnie złożoną z krewnych więźniów politycznych, którzy protestowali w ich imieniu. 

– Jestem bardzo wdzięczny, że zostałem zaproszony na tę ceremonię. Wasz rząd w Polsce to niezwykły sojusznik na rzecz wolności. Oczywiście są inne kraje, które wyzwoliły się z jarzma tyranii, ale nie ma żadnego kraju na całym świecie, który był bardziej pomocny, bardziej sprzymierzony z nami niż Polska – mówił Rubio.

Źródło: rp.pl

