— Mamy do tego prawo już nie tylko jako jedna z 20 największych gospodarek na świecie, ale jako kraj, który prezentuje argument polityczny i intelektualny, bo jesteśmy krajem, który dokonał udanej transformacji od gospodarki planowej do wolnej. Jesteśmy przykładem do naśladowania dla innych — kontynuował szef MSZ.

Sikorski, relacjonując rozmowę w Miami, powiedział, że wśród poruszanych tematów była kwestia przeglądu sił amerykańskich w Europie. Podkreślił swoje przekonanie, że podczas zaplanowanego na jutro spotkania w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki będzie wspierał polski rząd. – Sukcesem jego stosunków z Donaldem Trumpem będzie to, jeżeli Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność w Polsce, a brakiem sukcesu byłoby, gdyby ją zmniejszyły – powiedział.

Radosław Sikorski: Nie rozumiemy, dlaczego doradcy prezydenta sieją zamęt

Minister przekazał również, że nie uzyskał odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta, czy może towarzyszyć Nawrockiemu podczas spotkania z Trumpem. — Uważam, że jest to odejściem od dobrej praktyki z czasów Lecha Kaczyńskiego, kontynuowanej w czasach Andrzeja Dudy. Myślę, że byłoby to użyteczne dla prezydenta, gdyby miał kierunkowego ministra. Nie rozumiemy, dlaczego doradcy prezydenta sieją zamęt i odchodzą od praktyk, które służą sukcesowi wizyt prezydenta, za który oczywiście trzymamy kciuki — stwierdził.

Nagroda Solidarności imienia Lecha Wałęsy dla Berty Soler Fernandez

W Miami politycy wręczyli Nagrodę Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Otrzymała ją Berta Soler Fernandez, która nie mogła osobiście odebrać nagrody. Kubanka kieruje ruchem „Damy w Bieli”, grupą pierwotnie złożoną z krewnych więźniów politycznych, którzy protestowali w ich imieniu.