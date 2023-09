G20 zmieni się w G21? Rozszerzenie może zostać ogłoszone w piątek

G20 składa się obecnie z 19 państw i Unii Europejskiej

Nie jest jasne czy decyzja o poszerzeniu G20 o Unię Afrykańską zostanie ogłoszona na szczycie przywódców państw G20 w New Delhi, w weekend.



Dwa źródła w Indiach twierdzą, że członkostwo Unii Afrykańskiej w G20 zostanie sformalizowane w przyszłym roku, gdy przewodnictwo G20 przejmie od Indii Brazylia.



Jedno z anonimowych źródeł z Indii twierdzi, że przyznaniu pełnego członkostwa w G20 Unii Afrykańskiej nikt się nie sprzeciwiał.



Kto publicznie popierał członkostwo Unii Afrykańskiej w G20?

Premier Indii, Narendra Modi, napisał w czerwcu do przywódców państw G20 proponując, by przyznać Unii Afrykańskiej pełne, stałe członkostwo w organizacji na nadchodzącym szczycie w New Delhi.



Obecnie G20 składa się z 19 państw i Unii Europejskiej. Podmioty wchodzące w skład tej organizacji wytwarzają 85 proc. globalnego PKB i są zamieszkiwane przez 2/3 mieszkańców Ziemi.