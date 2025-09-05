Wojna Rosji z Ukrainą. Strefa buforowa pod nadzorem USA?

Aktualizacja: 05.09.2025 19:44 Publikacja: 05.09.2025 17:20
W czwartek 4 września koalicja chętnych rozmawiała w Paryżu o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy
Stacja powołuje się na cztery źródła zaznajomione z koncepcją, o której mają teraz dyskutować wojskowi z państw sprzymierzonych z Ukrainą, w tym z USA.
Proponowana strefa to rozległy obszar zdemilitaryzowany, którego granice nie zostały jeszcze określone, zlokalizowany wewnątrz obecnych granic Ukrainy. Miałby on skutecznie oddzielać terytoria kontrolowane przez Rosję i Ukrainę, minimalizując bezpośrednią styczność wojsk obu stron. Dzięki zaawansowanym możliwościom technologicznym, to właśnie Stany Zjednoczone miałyby odpowiadać za monitoring tej strefy – przy wykorzystaniu dronów, satelitów oraz innych form wywiadu. Jednocześnie USA koordynowałyby działania z innymi krajami biorącymi udział w nadzorze.
Obecne pomysły zakładają, że fizycznej ochrony strefy mogłyby podjąć się wojska z państw spoza NATO, takich jak Arabia Saudyjska czy nawet Bangladesz. Ważne jest jednak, że nie przewiduje się rozmieszczenia wojsk amerykańskich na ukraińskim terytorium. Celem jest uniknięcie zaangażowania bezpośrednich sił NATO, co jest dla Kremla kwestią wyjątkowo drażliwą.
Władimir Putin musi zaakceptować każdy plan gwarantujący bezpieczeństwo Ukrainie. Włączanie NATO, nawet w najmniejszym stopniu, jest dla niego nie do przyjęcia, dlatego inicjatorzy planu starają się unikać jakichkolwiek odniesień do Sojuszu. Zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie mają być więc oparte na zbiorze dwustronnych umów między Ukrainą a jej sojusznikami, które nie uruchomią artykułu piątego NATO – mówiącego, że atak na jedno państwo członkowskie to atak na wszystkie.
Ostateczna zgoda musiałaby zostać wypracowana między Putinem i Zełenskim oraz przywódcami państw zaangażowanych w system gwarancji, w tym również z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który odgrywa rolę w tych negocjacjach.
We czwartek członkowie koalicji chętnych — nieformalnej grupy sojuszników Ukrainy — spotkali się, aby sformalizować niektóre elementy planu. Spotkaniem kierowali przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii, które mają także pokierować całościowym wsparciem bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny.
Po spotkaniu Zełenski napisał na platformie X: „Omówiliśmy szczegółowo gotowość każdego kraju do wsparcia w zakresie bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni. Uzgodniliśmy stanowiska i przejrzeliśmy elementy gwarancji bezpieczeństwa.”
Putin w piątek odrzucił pomysł obecności wojsk obcych na Ukrainie, podkreślając, że wprowadzenie obcych kontyngentów wojskowych to jedna z głównych przyczyn potencjalnego wciągnięcia Ukrainy do NATO.
- Jeśli zostaną osiągnięte porozumienia prowadzące do trwałego pokoju, nie widzę sensu ich obecności na ukraińskim terytorium. Rosja w pełni zrealizuje wszelkie uzgodnienia i będzie respektować gwarancje bezpieczeństwa, które muszą dotyczyć zarówno Rosji, jak i Ukrainy – stwierdził Putin.
W Pentagonie negocjacje prowadzi generał Sił Powietrznych Dan Caine — przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Rozmowy dotyczą nie tylko samej strefy buforowej, lecz także innych aspektów, takich jak odstraszanie, szkolenia i współpraca przemysłu obronnego. W grze jest porozumienie opiewające na około 100 miliardów dolarów, które umożliwiłoby Ukrainie zakup amerykańskiego uzbrojenia, w zamian za przekazanie praw własności intelektualnej do zaawansowanych technologii wojskowych wypracowanych przez Ukraińców.
