Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wojna Rosji z Ukrainą. Strefa buforowa pod nadzorem USA?

Jeśli kiedykolwiek dojdzie do pokoju między Rosją a Ukrainą, Stany Zjednoczone mogłyby odegrać wiodącą rolę w nadzorze nad stworzoną na terytorium Ukrainy dużą strefą buforową, mającą na celu zabezpieczenie kraju przed rosyjską agresją - informuje NBC News.

Publikacja: 05.09.2025 17:20

W czwartek 4 września koalicja chętnych rozmawiała w Paryżu o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

W czwartek 4 września koalicja chętnych rozmawiała w Paryżu o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką rolę mogą odegrać Stany Zjednoczone w procesie tworzenia strefy buforowej na Ukrainie?
  • Jakie kraje mogą być zaangażowane w fizyczną ochronę strefy buforowej poza NATO?

  • Jakie aspekty współpracy militarnej i technicznej między USA a Ukrainą są obecnie negocjowane?
  • Jakie kwestie omówili członkowie nieformalnej koalicji sojuszników Ukrainy w kontekście planu bezpieczeństwa?

Stacja powołuje się na cztery źródła zaznajomione z koncepcją, o której mają teraz dyskutować wojskowi z państw sprzymierzonych z Ukrainą, w tym z USA.

Proponowana strefa to rozległy obszar zdemilitaryzowany, którego granice nie zostały jeszcze określone, zlokalizowany wewnątrz obecnych granic Ukrainy. Miałby on skutecznie oddzielać terytoria kontrolowane przez Rosję i Ukrainę, minimalizując bezpośrednią styczność wojsk obu stron. Dzięki zaawansowanym możliwościom technologicznym, to właśnie Stany Zjednoczone miałyby odpowiadać za monitoring tej strefy – przy wykorzystaniu dronów, satelitów oraz innych form wywiadu. Jednocześnie USA koordynowałyby działania z innymi krajami biorącymi udział w nadzorze.

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin
Dyplomacja
Kreml komentuje zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego do Moskwy. „Chodzi o rozmowę”

Obecne pomysły zakładają, że fizycznej ochrony strefy mogłyby podjąć się wojska z państw spoza NATO, takich jak Arabia Saudyjska czy nawet Bangladesz. Ważne jest jednak, że nie przewiduje się rozmieszczenia wojsk amerykańskich na ukraińskim terytorium. Celem jest uniknięcie zaangażowania bezpośrednich sił NATO, co jest dla Kremla kwestią wyjątkowo drażliwą.

Reklama
Reklama

Wyzwania polityczne i konieczność porozumienia

Władimir Putin musi zaakceptować każdy plan gwarantujący bezpieczeństwo Ukrainie. Włączanie NATO, nawet w najmniejszym stopniu, jest dla niego nie do przyjęcia, dlatego inicjatorzy planu starają się unikać jakichkolwiek odniesień do Sojuszu. Zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie mają być więc oparte na zbiorze dwustronnych umów między Ukrainą a jej sojusznikami, które nie uruchomią artykułu piątego NATO – mówiącego, że atak na jedno państwo członkowskie to atak na wszystkie.

Czytaj więcej

Wiosną 2025 roku Łotwa zdecydowała się wzmocnić swoją granicę z Rosją montując betonowe zapory nazyw
Konflikty zbrojne
„The Washington Post”: USA wstrzymają programy wzmacniające wschodnią granicę NATO?

Ostateczna zgoda musiałaby zostać wypracowana między  Putinem i  Zełenskim oraz przywódcami państw zaangażowanych w system gwarancji, w tym również z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który odgrywa rolę w tych negocjacjach.

We czwartek członkowie koalicji chętnych — nieformalnej grupy sojuszników Ukrainy — spotkali się, aby sformalizować niektóre elementy planu. Spotkaniem kierowali przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii, które mają także pokierować całościowym wsparciem bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny.

Po spotkaniu Zełenski napisał na platformie X: „Omówiliśmy szczegółowo gotowość każdego kraju do wsparcia w zakresie bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i cyberprzestrzeni. Uzgodniliśmy stanowiska i przejrzeliśmy elementy gwarancji bezpieczeństwa.”

Reklama
Reklama

Wojska NATO na Ukrainie? Kategoryczne „nie” Putina

Putin w piątek odrzucił pomysł obecności wojsk obcych na Ukrainie, podkreślając, że wprowadzenie obcych kontyngentów wojskowych to jedna z głównych przyczyn potencjalnego wciągnięcia Ukrainy do NATO.

- Jeśli zostaną osiągnięte porozumienia prowadzące do trwałego pokoju, nie widzę sensu ich obecności na ukraińskim terytorium. Rosja w pełni zrealizuje wszelkie uzgodnienia i będzie respektować gwarancje bezpieczeństwa, które muszą dotyczyć zarówno Rosji, jak i Ukrainy – stwierdził Putin.

Czytaj więcej

Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podczas zebrania „koalicji chętn
Konflikty zbrojne
Francuscy żołnierze we Lwowie? Mgliste ustalenia przywódców Europy w Paryżu

Współpraca militarna i techniczna z USA

W Pentagonie negocjacje prowadzi generał Sił Powietrznych Dan Caine — przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Rozmowy dotyczą nie tylko samej strefy buforowej, lecz także innych aspektów, takich jak odstraszanie, szkolenia i współpraca przemysłu obronnego. W grze jest porozumienie opiewające na około 100 miliardów dolarów, które umożliwiłoby Ukrainie zakup amerykańskiego uzbrojenia, w zamian za przekazanie praw własności intelektualnej do zaawansowanych technologii wojskowych wypracowanych przez Ukraińców.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką rolę mogą odegrać Stany Zjednoczone w procesie tworzenia strefy buforowej na Ukrainie?
  • Jakie kraje mogą być zaangażowane w fizyczną ochronę strefy buforowej poza NATO?

  • Jakie aspekty współpracy militarnej i technicznej między USA a Ukrainą są obecnie negocjowane?
  • Jakie kwestie omówili członkowie nieformalnej koalicji sojuszników Ukrainy w kontekście planu bezpieczeństwa?

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Myśliwiec F-35
Konflikty zbrojne
Donald Trump kieruje myśliwce piątej generacji do walki z kartelami narkotykowymi
Wiosną 2025 roku Łotwa zdecydowała się wzmocnić swoją granicę z Rosją montując betonowe zapory nazyw
Konflikty zbrojne
„The Washington Post”: USA wstrzymają programy wzmacniające wschodnią granicę NATO?
Prezydenci Francji i Ukrainy, Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski, podczas zebrania „koalicji chętn
Konflikty zbrojne
Francuscy żołnierze we Lwowie? Mgliste ustalenia przywódców Europy w Paryżu
Lawinowy wzrost zapotrzebowania na protezy. Rosja się chwali: Jesteśmy liderem
Konflikty zbrojne
Lawinowy wzrost zapotrzebowania na protezy. Rosja się chwali: Jesteśmy liderem
Żołnierze ukraińskiej 31. Brygady Zmechanizowanej podczas działań w obwodzie zaporoskim
Konflikty zbrojne
Wojna w Ukrainie. Fiasko letniej ofensywy Putina
Reklama
Reklama
e-Wydanie