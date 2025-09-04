„The Washington Post”: USA wstrzymają programy wzmacniające wschodnią granicę NATO?

Decyzja ta zaniepokoiła sojuszników USA, którzy starają się zrozumieć, jakie intencje przyświecają nowej polityce amerykańskiej wobec Europy, a przede wszystkim wobec Rosji jako głównego przeciwnika, szczególnie w kontekście gotowości prezydenta Trumpa do zakończenia wojny na Ukrainie i jego działań na rzecz zakończenia międzynarodowej izolacji Putina. Parlamentarzyści w Stanach Zjednoczonych również wyrażają zdziwienie wobec tego ruchu.

- Rosjanom naprawdę zależy tylko na amerykańskich dolarach, amerykańskich żołnierzach i amerykańskiej fladze – powiedział anonimowo europejski urzędnik, zaniepokojony, jaki sygnał dla Moskwy wyśle ​​cięcie amerykańskiej pomocy.

Jakie programy są zagrożone?

Wśród projektów zagrożonych zawieszeniem znajduje się Baltic Security Initiative – program finansujący wzmocnienie infrastruktury wojskowej i szkolenia w trzech państwach bałtyckich.

Estonia, Litwa i Łotwa należą do państw przeznaczających na obronę najwyższy procent PKB spośród członków NATO, ale ich gospodarki pozostają relatywnie niewielkie, co czyni amerykańskie wsparcie szczególnie istotnym. Program rozpoczął się w 2018 roku i niemal corocznie podwajał swoją wartość. Ekspertka Lauren Speranza zwraca uwagę, że ma on przede wszystkim wymiar symboliczny – stanowi wyraz wsparcia dla tych państw oraz ma zapobiegać zaangażowaniu bezpośrednich sił amerykańskich na terenach zagrożonych.

Latem br. Komitet ds. Przydziałów Budżetowych Senatu zatwierdził na ten cel 225 milionów dolarów w ramach projektu budżetu obronnego, jednak propozycja ta nie została jeszcze poddana głosowaniu w izbie.