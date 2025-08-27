Aktualizacja: 27.08.2025 13:31 Publikacja: 27.08.2025 04:43
Przypisywana Trumpowi „strategia szaleńca” okazywała się w niemałym stopniu skuteczna wobec sojuszników, chodzi o handel i nakłady na zbrojenia. Dzieje się tak dlatego, że kraje zachodnie pozostają w relacji silnej, lecz asymetrycznej współzależności z Ameryką, asymetrycznej na korzyść tej drugiej.
Foto: REUTERS/Brian Snyder
Nie sądzę, aby prezydent Donald Trump świadomie taką strategię stosował. Jego działanie jest impulsywne i chaotyczne, ale w powiązaniu z wybujałym narcyzmem, megalomanią i zarozumiałą tromtadracją może sprawiać wrażenie jakiegoś ukrytego pomysłu. Strategicznie Trump jest jednak „naturszczykiem”, niezdolnym do żadnego systematycznego planu. Jeśli osiąga swoje niektóre cele, to jest to zasługa jego bizarnej, czyli śmieszno-strasznej osobowości oraz potęgi USA, a nie strategii. Nie jest do niej zdolne także otoczenie amerykańskiego prezydenta składające się raczej z osobowościowych kapłonów niż samodzielnie myślących polityków i kompetentnych wyższych urzędników.
Czytaj więcej
USA oferują Rosji korzystne dla Kremla i pożądane przez tamtejszy biznes umowy energetyczne. Mają...
Owszem, przypisywana Trumpowi „strategia szaleńca” okazywała się w niemałym stopniu skuteczna wobec sojuszników, chodzi o handel i nakłady na zbrojenia. Dzieje się tak dlatego, że kraje zachodnie pozostają w relacji silnej, lecz asymetrycznej współzależności z Ameryką, asymetrycznej na korzyść tej drugiej. Wolały zatem ulec jego szantażom i zgodzić się na niesprawiedliwe ich zdaniem żądania, niż ryzykować większe straty, gdyby „szaleniec” zechciał spełnić swoje groźby. Państwa Europy i niektóre pozaeuropejskie są zakładnikami sytuacji geopolitycznej oraz przewagi technologicznej USA w niektórych dziedzinach, zwłaszcza w zbrojeniach, dlatego jeszcze jakiś czas muszą tolerować dyktat Trumpa, ratując się przejściowo taktyką ograniczania szkód.
Wobec Rosji taka niby strategia nie działa, jest bowiem podwójnie bezzębna. Po pierwsze, w stosunkach rosyjsko-amerykańskich brak jest współzależności (nie mówiąc o zależności) w jakiejkolwiek dziedzinie. Obroty handlowe są minimalne, współpraca w innych dziedzinach ograniczona. To efekt reakcji USA na kolejne rosyjskie awantury, ale też świadomego działania Rosji, aby nie być podatnym na amerykańskie naciski. Po drugie, Trump jest psychicznie niezdolny do podejmowania wobec Rosji jakichś dotkliwych dla niej ruchów, z czego Putin zdaje sobie sprawę. Dlatego nawet manifestacje oznak „strategii szaleńca” (rzekome pogróżki, zapowiedzi „surowych konsekwencji”) na Kremlu raczej śmieszą niż wywołują obawy. Ten drugi powód budzi niepokój na Zachodzie, powinien także – nawet bardziej – w samych Stanach Zjednoczonych. Jednak Trumpowi zadziwiająco udało się znieczulić amerykańską opinię publiczną, z partią republikańską na czele, na podejmowane przezeń działania szkodzące interesom USA, zwłaszcza w relacjach z ich podstępnym wrogiem, czyli Rosją. Amerykanów zdają się nie interesować motywy tego normalnie nieprawdopodobnego zachowania ich prezydenta wobec „rzeźnika z Kremla”.
Donald Trump i Władimir Putin - najważniejsze daty
Foto: PAP
Jest to częściowo efekt upadku moralnego politycznej Ameryki. Przecież trudno uznać za element „strategii szaleńca” szalony pomysł akceptacji przez prezydenta USA wproszenia się przez Władimira Putina na wizytę w Ameryce. Oraz czerwony dywan dla prezydenta Rosji i powitalne brawa prezydenta Trumpa dla zbrodniarza międzynarodowego. Przecież to sytuacja bez precedensu w historii Stanów Zjednoczonych. Ich prezydent, prezydent najpotężniejszego, nadal demokratycznego, mocarstwa na świecie wita oklaskami na amerykańskiej ziemi krwawego dyktatora toczącego agresywną wojnę. I amerykańska opinia publiczna oraz klasa polityczna to kupują.
Nic dziwnego, że Putin może ostentacyjnie grać na nosie prezydentowi USA, zadurzonemu w nim jak małoletni wielbiciel w swym muzycznym idolu. Co gorsza, my sami zaczynamy to traktować jako coś normalnego. Nic dziwnego, że zarówno spotkanie Trump-Putin na Alasce jak i późniejsze o kilka dni spotkanie przywódców Zachodu w Waszyngtonie nie mogło przynieść zamierzonych rezultatów, bowiem Rosja wobec takiej „strategii szaleńca” pozostaje niewzruszona w jej żądaniach i nasila bombardowania Ukrainy. Rosjanie wiedzą, że z takim infantylno-uległym podejściem Trump może im zrobić tyle, ile docent panu majstrowi w słynnym skeczu granym przez Michnikowskiego, Gołasa i Kobuszewskiego…
Czytaj więcej
Zmienianie scenografii i odgrywanie ról nigdy nie zastąpi sztuki sprawczości.
Problem jest poważniejszy niż tylko kontrproduktywne przez swój styl zabiegi Trumpa i jego ludzi, zwłaszcza tego chodzącego nieszczęścia, jakim w tym przypadku jest Steve Witkoff. Otóż z rosyjskiej perspektywy, Trump odgrywa rolę dywersanta wobec europejskich wysiłków zmierzających do zawieszenia broni w tej wojnie. Na Kremlu wiedzą, że dopóki Trump jest po stronie Rosji, mogą ignorować zarówno europejskie inicjatywy, jak i wołanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednie rozmowy z Putinem. Można wręcz odnieść wrażenie, wbrew ogólnej opinii, że Europie wspólnie z Ukrainą byłoby łatwiej zmusić Putina do przerwania ognia i rozmów o trwałym rozejmie. Trump, poruszając się jak słoń w składzie porcelany, dewastuje zdolności Zachodu wywarcia skutecznej presji na Rosję. I z pewnością jest to działanie zamierzone, bo Trump być może chciałby, aby doszło do przerwania ognia, ale jednocześnie jeszcze bardziej chce, aby Rosji nic złego się nie stało, a przy tym, aby otrzymała nagrodę za swą agresję w postaci akceptacji przez Kijów i Europę zaboru części ukraińskich ziem.
Czytaj więcej
Dawnym zwyczajem amerykański prezydent zamierzał o losie europejskiego kraju przesądzić do spółki...
Europa, nie będąc jednolitym aktorem strategicznym, nie może w tej wojnie działać jak gdyby Trumpa nie było, choć prawdopodobnie to byłaby strategicznie jedyna sensowna opcja. Tak oto, z winy Trumpa i jego groteskowej strategii wobec Rosji rosną koszty tej wojny, zarówno straty po stronie ukraińskiej jak i koszty europejskiego wsparcia dla Ukrainy. Bo też w wojnie na wyczerpanie, którą prowadzi Rosja, Europa musi wejść w logikę tej konfrontacji, bo ma więcej zasobów i może ją wygrać, jeśli narzuci Rosji wyższe koszty kontynuacji jej agresji. Stając się politycznym adwokatem interesów Rosji, Trump utrudnia Europie i Ukrainie zatrzymanie tej wojny na warunkach zapewniających suwerenność i bezpieczeństwo Ukrainy oraz bezpieczeństwo Europy.
W ten sposób postępowanie Trumpa wobec Putina, czyli USA wobec Rosji, zamiast być częścią rozwiązania stało się częścią problemu, a właściwie główną przeszkodą w doprowadzeniu do rozejmu w tej wojnie. „Strategia szaleńca”, o której mowa na początku, w stosunkach z Rosją stała się szaleństwem braku strategii wobec nieprzejednanego wroga Zachodu. Putinowi udał się przy tym manewr odwrócenia Trumpa od Zachodu. Prezydent USA już teraz może liczyć na miejsce w podręcznikach dyplomacji jako twórca oryginalnej wersji appeasementu. Nie jest natomiast pewne, czy Trump dostanie pokojową Nagrodę Nobla. Raczej stara się zasłużyć na przyznawaną w czasach ZSRR Leninowską Nagrodę Pokoju – sowiecki odpowiednik pokojowego Nobla. Putin mógłby mu ją wręczyć przy okazji najbliższej wizyty w Białym Domu. Trump zapewne by nie odmówił jej przyjęcia, zwłaszcza gdyby była ze szczerego złota…
prof. Roman Kuźniar
Politolog, dyplomata. Były doradca ds. międzynarodowych prezydenta Bronisława Komorowskiego (2010–2015).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Nie sądzę, aby prezydent Donald Trump świadomie taką strategię stosował. Jego działanie jest impulsywne i chaotyczne, ale w powiązaniu z wybujałym narcyzmem, megalomanią i zarozumiałą tromtadracją może sprawiać wrażenie jakiegoś ukrytego pomysłu. Strategicznie Trump jest jednak „naturszczykiem”, niezdolnym do żadnego systematycznego planu. Jeśli osiąga swoje niektóre cele, to jest to zasługa jego bizarnej, czyli śmieszno-strasznej osobowości oraz potęgi USA, a nie strategii. Nie jest do niej zdolne także otoczenie amerykańskiego prezydenta składające się raczej z osobowościowych kapłonów niż samodzielnie myślących polityków i kompetentnych wyższych urzędników.
W czwartym roku agresji Rosji na Ukrainę, prezydent Polski stanął po stronie agresora. Chciał czy nie chciał – t...
Pogłoski o śmierci duopolu PO-PiS są co najmniej przedwczesne. Podział ten będzie dominował w Polsce dopóki Dona...
Prezydent zawetował pomoc dla Ukraińców i chce ograniczenia przywilejów, które wprowadził rząd Mateusza Morawiec...
Umowa między UE a Stanami Zjednoczonymi jest porozumieniem, które ochrania nasze wartości, a jednocześnie wspier...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Elity są ślepe na jedno oko: ci sami, którzy są zażenowani tym, że na transparent kiboli Makabi („Mordercy od 19...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas