Czytaj więcej Dyplomacja Niepokojące sygnały z obozu Trumpa. USA ograniczą współpracę z NATO na ważnym polu? Donald Trump rozważa ograniczenie współpracy z państwami NATO w zakresie wymiany informacji wywiadowczych - informuje "Politico", powołując się na trzech przedstawicieli europejskich państw i jednego przedstawiciela NATO, którzy rozmawiali z doradcami Donalda Trumpa.

"Oznacza to wspieranie Ukraińców aż do granic możliwości. Nie sądzę, że gdyby Trump był w Białym Domu, Putin byłby tak lekkomyślny i zbrodniczy, aby najechać Ukrainę" - pisze polityk. Dodaje, że powrót Trumpa do władzy oznaczałby „ogromną szansę”- naprawienie błędów jego poprzednika i utorowanie drogi nowym, znacznie lepszym stosunkom z Rosją.

"Byłoby to wielkie zwycięstwo dla Ameryki i całego świata„ - ocenia Johnson. ”Nie mówię, że będzie łatwo. To będzie wymagało siły. To wymaga determinacji. To będzie wymagało nerwów ze stali. W Butler w Pensylwanii Donald Trump pokazał, że ma zapał do tej pracy".