Kolejna przepychanka słowna Sikorski-Musk? „Leć na Marsa”

Radosław Sikorski skomentował w mediach społecznościowych słowa Elona Muska, który krytycznie wypowiada się na temat Unii Europejskiej. „Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów” – stwierdził. Dojdzie do kolejnej przepychanki słownej między szefem MSZ i miliarderem?

Publikacja: 07.12.2025 17:40

Radosław Sikorski i Elon Musk

Foto: REUTERS/Elisabeth Mandl/Evelyn Hockstein

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były reakcje Radosława Sikorskiego na wypowiedzi Elona Muska dotyczące Unii Europejskiej?
  • Dlaczego Komisja Europejska nałożyła karę finansową na Elona Muska?
  • Jakie wypowiedzi Elona Muska wzbudziły zainteresowanie Dmitrija Miedwiediewa?
  • W jaki sposób Radosław Sikorski odniósł się do krytyki Unii Europejskiej przez Elona Muska?
  • Jakie wcześniejsze kontrowersje między Elonem Muskiem a Radosławem Sikorskim są przypomniane w artykule?

Po tym, jak Komisja Europejska nałożyła na Elona Muska – właściciela serwisu X – karę finansową w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA), miliarder w mediach społecznościowych zaatakował Unię Europejską. „Unia Europejska powinna zostać zlikwidowana, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, dzięki czemu ich rządy mogłyby lepiej reprezentować swoich obywateli” – stwierdził Musk. Jego wpis spodobał się Dmitrijowi Miedwiediewowi. „Dokładnie” – napisał w odpowiedzi wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 

Miliarder opublikował także wpis, w którym zapytał „jak długo jeszcze będzie istnieć Unia Europejska”. Do sprawy odniósł się w sieci polski szef MSZ. 

Czytaj więcej

Elon Musk i Radosław Sikorski
Społeczeństwo
Sondaż: Czy Elon Musk powinien przeprosić Radosława Sikorskiego? Polacy odpowiedzieli
Radosław Sikorski do Elona Muska: Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów

Sikorski krytycznie zareagował na wpisy Elona Muska. „Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności, tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści i tym, którzy chcą Europę podbić” – podkreślił, publikując zrzut ekranu przedstawiający wpis Muska i komentarz Miedwiediewa. 

Szef MSZ odpisał także na drugi wpis Muska. „Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów” – odpowiedział miliarderowi Sikorski.

Dzień później – w niedzielę – polityk opublikował kolejny wpis. „Oligarchowie Dmitriew i Musk chcą podzielić Europę, aby nad nami dominować i nas eksploatować” – zaznaczył minister spraw zagranicznych. Do wpisu szefa MSZ załączona została także sonda, w której Sikorski pyta internautów „czy powinniśmy kapitulować, czy uczynić Europę znów wielką?”. 

Czytaj więcej

Elon Musk ostro zareagował na ukaranie przez Brukselę jego platformy X
Globalne Interesy
„Woke Stasi commissars”. Musk chce likwidacji UE po karze dla serwisu X, wojna na tweety

Przepychanki słowne między Elonem Muskiem i Radosławem Sikorskim. To nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, kiedy Radosław Sikorski publikuje w sieci krytyczne wpisy związane z Elonem Muskiem. 

W czerwcu minister spraw zagranicznych zareagował między innymi na kłótnię, do której w mediach społecznościowych doszło między Muskiem a Donaldem Trumpem. Polityk opublikował wówczas wpis, w którym odniósł się do słów miliardera z marca – dyrektor generalny koncernu Tesla i właściciel serwisu X  zaatakował wtedy polskiego ministra, nazywając go „małym człowiekiem”. „Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza niż myślałeś” – napisał Radosław Sikorski, zwracając się do Muska. 

Wpis Sikorskiego pojawił się w mediach społecznościowych 5 czerwca, kiedy między Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem – dyrektorem generalnym koncernu Tesla i właścicielem serwisu X, który w maju odszedł z administracji Donalda Trumpa – doszło do wymiany zdań w mediach społecznościowych

Czytaj więcej

Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski kontra Elon Musk. Minister: Dobry ruch Sikorskiego
Minister spraw zagranicznych odniósł się wtedy także do przepychanki słownej, która miała miejsce w marcu. Najbogatszy człowiek świata – stojący wówczas na czele utworzonego przez Donalda Trumpa Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE) – napisał wtedy w mediach społecznościowych, że dostarczony przez niego Ukrainie system Starlink jest kluczowy dla ukraińskiej armii oraz że jeśliby go wyłączył, front na Ukrainie by się załamał. Dodał też, że jest zmęczony przedłużającym się konfliktem.

W odpowiedzi na te słowa szef MSZ stwierdził, że za używany przez Ukraińców system Polska płaci rocznie 50 mln dol. i ostrzegł, że jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą tego systemu satelitarnej łączności, nasz kraj będzie szukać innych możliwości wsparcia Ukrainy w tym zakresie. Musk zareagował na to pisząc, że Sikorski – którego nazwał „małym człowieczkiem” – powinien się „zamknąć”, ponieważ Polska pokrywa tylko niewielką część kosztów związanych z używaniem przez Ukraińców dostarczonego przez SpaceX systemu. Dodał także, że dla jego Starlinków nie ma alternatywy.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Radosław Sikorski Elon Musk
