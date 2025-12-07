Aktualizacja: 07.12.2025 17:45 Publikacja: 07.12.2025 17:40
Radosław Sikorski i Elon Musk
Foto: REUTERS/Elisabeth Mandl/Evelyn Hockstein
Po tym, jak Komisja Europejska nałożyła na Elona Muska – właściciela serwisu X – karę finansową w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA), miliarder w mediach społecznościowych zaatakował Unię Europejską. „Unia Europejska powinna zostać zlikwidowana, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, dzięki czemu ich rządy mogłyby lepiej reprezentować swoich obywateli” – stwierdził Musk. Jego wpis spodobał się Dmitrijowi Miedwiediewowi. „Dokładnie” – napisał w odpowiedzi wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
Miliarder opublikował także wpis, w którym zapytał „jak długo jeszcze będzie istnieć Unia Europejska”. Do sprawy odniósł się w sieci polski szef MSZ.
Sikorski krytycznie zareagował na wpisy Elona Muska. „Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwość, komu służy cała antyunijna gadka o suwerenności, tym, którzy chcą zarabiać na sianiu nienawiści i tym, którzy chcą Europę podbić” – podkreślił, publikując zrzut ekranu przedstawiający wpis Muska i komentarz Miedwiediewa.
Szef MSZ odpisał także na drugi wpis Muska. „Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów” – odpowiedział miliarderowi Sikorski.
Dzień później – w niedzielę – polityk opublikował kolejny wpis. „Oligarchowie Dmitriew i Musk chcą podzielić Europę, aby nad nami dominować i nas eksploatować” – zaznaczył minister spraw zagranicznych. Do wpisu szefa MSZ załączona została także sonda, w której Sikorski pyta internautów „czy powinniśmy kapitulować, czy uczynić Europę znów wielką?”.
To nie pierwszy raz, kiedy Radosław Sikorski publikuje w sieci krytyczne wpisy związane z Elonem Muskiem.
W czerwcu minister spraw zagranicznych zareagował między innymi na kłótnię, do której w mediach społecznościowych doszło między Muskiem a Donaldem Trumpem. Polityk opublikował wówczas wpis, w którym odniósł się do słów miliardera z marca – dyrektor generalny koncernu Tesla i właściciel serwisu X zaatakował wtedy polskiego ministra, nazywając go „małym człowiekiem”. „Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza niż myślałeś” – napisał Radosław Sikorski, zwracając się do Muska.
Wpis Sikorskiego pojawił się w mediach społecznościowych 5 czerwca, kiedy między Donaldem Trumpem a Elonem Muskiem – dyrektorem generalnym koncernu Tesla i właścicielem serwisu X, który w maju odszedł z administracji Donalda Trumpa – doszło do wymiany zdań w mediach społecznościowych.
Minister spraw zagranicznych odniósł się wtedy także do przepychanki słownej, która miała miejsce w marcu. Najbogatszy człowiek świata – stojący wówczas na czele utworzonego przez Donalda Trumpa Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE) – napisał wtedy w mediach społecznościowych, że dostarczony przez niego Ukrainie system Starlink jest kluczowy dla ukraińskiej armii oraz że jeśliby go wyłączył, front na Ukrainie by się załamał. Dodał też, że jest zmęczony przedłużającym się konfliktem.
W odpowiedzi na te słowa szef MSZ stwierdził, że za używany przez Ukraińców system Polska płaci rocznie 50 mln dol. i ostrzegł, że jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą tego systemu satelitarnej łączności, nasz kraj będzie szukać innych możliwości wsparcia Ukrainy w tym zakresie. Musk zareagował na to pisząc, że Sikorski – którego nazwał „małym człowieczkiem” – powinien się „zamknąć”, ponieważ Polska pokrywa tylko niewielką część kosztów związanych z używaniem przez Ukraińców dostarczonego przez SpaceX systemu. Dodał także, że dla jego Starlinków nie ma alternatywy.
Źródło: rp.pl
