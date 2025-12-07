Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były reakcje Radosława Sikorskiego na wypowiedzi Elona Muska dotyczące Unii Europejskiej?

Dlaczego Komisja Europejska nałożyła karę finansową na Elona Muska?

Jakie wypowiedzi Elona Muska wzbudziły zainteresowanie Dmitrija Miedwiediewa?

W jaki sposób Radosław Sikorski odniósł się do krytyki Unii Europejskiej przez Elona Muska?

Jakie wcześniejsze kontrowersje między Elonem Muskiem a Radosławem Sikorskim są przypomniane w artykule?

Po tym, jak Komisja Europejska nałożyła na Elona Muska – właściciela serwisu X – karę finansową w wysokości 120 mln euro za naruszenie obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych (DSA), miliarder w mediach społecznościowych zaatakował Unię Europejską. „Unia Europejska powinna zostać zlikwidowana, a suwerenność przywrócona poszczególnym krajom, dzięki czemu ich rządy mogłyby lepiej reprezentować swoich obywateli” – stwierdził Musk. Jego wpis spodobał się Dmitrijowi Miedwiediewowi. „Dokładnie” – napisał w odpowiedzi wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Reklama Reklama

Miliarder opublikował także wpis, w którym zapytał „jak długo jeszcze będzie istnieć Unia Europejska”. Do sprawy odniósł się w sieci polski szef MSZ.