Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zareagował na kłótnię, do której w mediach społecznościowych doszło między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem. Polityk opublikował wpis, w którym odniósł się do słów miliardera z marca – dyrektor generalny koncernu Tesla i właściciel serwisu X zaatakował wówczas polskiego ministra, nazywając go „małym człowiekiem”.

Radosław Sikorski komentuje kłótnię Donald Trump-Elon Musk. Dojdzie do kolejnej przepychanki słownej?

„Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza niż myślałeś” – napisał Radosław Sikorski, zwracając się we wpisie opublikowanym w serwisie X do Elona Muska.

Minister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do przepychanki słownej, która miała miejsce w marcu. Najbogatszy człowiek świata – stojący wówczas na czele utworzonego przez Donalda Trumpa Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE) – napisał wtedy w mediach społecznościowych, że dostarczony przez niego Ukrainie system Starlink jest kluczowy dla ukraińskiej armii oraz że jeśliby go wyłączył, front na Ukrainie by się załamał. Dodał też, że jest zmęczony przedłużającym się konfliktem.