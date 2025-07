Michał Kamiński przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu

Kiedy Kamiński z Bielanem przeszli na chwilę do Kancelarii Premiera Kazimierza Marcinkiewicza – na chwilę, bo jak relacjonował po latach sam premier, szybko ich pogonił – mieli kilka dobrych pomysłów. To Kamiński ściągnął do rządu Stefana Mellera, jako szefa MSZ, mimo że sam Misiek chciał, aby to Radosław Sikorski stanął na czele dyplomacji. To było dla PiS za dużo i Sikorski dostał resort obrony (Sikorski, swoją drogą, w kontaktach z prezydentem Kaczyńskim omijał Kownackiego i dzwonił do jego zastępczyni Małgorzaty Bochenek). To Kamiński ściągnął do rządu PiS prof. Zbigniewa Religę. A jednak u boku Lecha Kaczyńskiego, a tym bardziej Marcinkiewicza, długo miejsca nie zagrzał.

Kandydował w 2009 r. do PE i został przewodniczącym frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatów. I wtedy media brytyjskie przypomniały jego homofobiczne i ksenofobiczne wypowiedzi, opisując jego działalność z czasów NOP i wizytę u Pinocheta. „Independent” i „Observer” wyciągnęły, że Kamiński był przeciwny obchodom 60. rocznicy masakry w Jedwabnem. Według „Independent” Kamiński „zachęcał miejscowych, by odrzucali twierdzenia, że morderstw dopuścili się Polacy”. Nie z takich kłopotów wychodził Kamiński. Ale w swój największy polityczny wiraż dopiero miał wejść.

Po śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. poróżnił się z PiS i po przegranej kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskiego, odszedł z partii. Razem z jej łagodniejszym odłamem – Joanną Kluzik-Rostkowską, muzealnikami, czyli ludźmi nieżyjącego prezydenta i Bielanem założył partię Polska Jest Najważniejsza. Historię tej formacji można w skrócie przedstawić następująco: za dużo wodzów, za mało rąk do pracy. Formacja w 2013 r. wyzionęła ducha. W tym samym roku, m.in. wraz z Kazimierzem Marcinkiewiczem i Romanem Giertychem, Kamiński założył think tank Instytut Myśli Państwowej. Wcześniej opublikował swoje wiekopomne dzieło pt. „Koniec PiS-u”. Teza zawarta w tytule wciąż się jednak nie spełniła i niewiele się na to zapowiada, ale Kamiński podtrzymuje, że to tylko kwestia czasu. Trudno z nim polemizować. I to jest właśnie siła Miśka: potrafi śmiać się z siebie, a poważne rzeczy obrócić błyskotliwie w groteskę. Najważniejsze jednak jest to, że nie poddaje się i wciąż spada na cztery łapy. Choć potrafił odchodzić z polityki, żeby robić wielkie pieniądze, to i tak zawsze do niej wracał.

Michał Kamiński przeciwko Grzegorzowi Schetynie

Polityczny świat robił wielkie oczy, gdy w 2014 r. Kamiński kandydował ponownie do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej. Mandatu nie zdobył, ale dostał się rok później do parlamentu polskiego z list Platformy. Misiek potrafił nie tylko zmieniać front, ale również zdobyć zaufanie premier Ewy Kopacz, osobiście doradzając jej.