23 lipca premier Donald Tusk przedstawił szczegóły zapowiadanej od wielu tygodni rekonstrukcji rządu. Była to druga rekonstrukcja rządu Tuska, powołanego 13 grudnia 2023 roku po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Do pierwszej doszło w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, na początku maja 2024 roku. Wówczas z rządu odeszli politycy, którzy znaleźli się na listach wyborczych do PE – Marcin Kierwiński (szef MSWiA, zastąpił go Tomasz Siemoniak), Bartłomiej Sienkiewicz (minister kultury, zastąpiła go Hanna Wróblewska), Borys Budka (minister aktywów państwowych, zastąpił go Jakub Jaworowski) oraz Krzysztof Hetman (minister rozwoju i technologii, zastąpił go Krzysztof Paszyk).

Skład zrekonstruowanego rządu Donalda Tuska Foto: PAP

Jak zmienił się rząd Donalda Tuska w ramach przeprowadzonej 23 lipca rekonstrukcji

Tym razem rekonstrukcja była szersza i wiązała się ze zmniejszeniem liczby konstytucyjnych ministrów. Zniknęło Ministerstwo Przemysłu, którym kierowała Marzena Czarnecka, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (stanowisko stracił wspomniany Paszyk), funkcję ministrów straciły też Katarzyna Kotula (minister ds. równości), Adriana Porowska (minister ds. społeczeństwa obywatelskiego) oraz Marzena Okła-Drewnowicz (minister ds. polityki senioralnej). Z rządu odszedł Adam Bodnar (minister sprawiedliwości), którego zastąpił Waldemar Żurek; Izabela Leszczyna (minister zdrowia), którą zastąpiła Jolanta Sobierańska-Grenda; Sławomir Nitras (minister sportu), którego zastąpił Jakub Rutnicki; Jakub Jaworowski (minister aktywów państwowych), którego zastąpił Wojciech Balczun; Czesław Siekierski (minister rolnictwa), którego zastąpił Stefan Krajewski; Hanna Wróblewska (minister kultury), którą zastąpiła Marta Cienkowska.

Ponadto na czele nowo powołanego Ministerstwa Energii stanął Miłosz Motyka, minister finansów Andrzej Domański został ministrem finansów i gospodarki, a szef MSZ Radosław Sikorski zyskał tekę wicepremiera.