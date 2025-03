Adam Szłapka: Radosław Sikorski wykazał się refleksem i siłą

- Widzę sens prostowania rzeczy, które są nie do końca prawdziwe. To że minister Radosław Sikorski zwraca uwagę na to, że Polska uczestniczy bardzo mocno w pomocy Ukrainie i nie tylko jest jeden kraj na świecie pomaga Ukrainie, to ma sens. Skutek jest taki, że jest publiczna deklaracja, że Starlinki z Ukrainy nie znikną - mówił o całej sprawie Szłapka.

- Naszym zadaniem jest stawiać granice tak, aby fakty były na wierzchu, zawsze. Moim zdaniem tu Radosław Sikorski wykazał się i refleksem i siłą, i integralnością. Powiedział: sorry, taka jest rzeczywistość, skutek osiągnął. Jest politykiem ciężkiej wagi, ma prawo powiedzieć: taka jest rzeczywistość - dodał minister.



Szłapka był też pytany czy Sikorski, jako szef MSZ, powinien wdawać się w emocjonalne polemiki w serwisie X?

- To nie była emocjonalna polemika. To było wskazanie, że wspieramy Ukrainę bardzo mocno – odparł. - Dobry ruch Radosława Sikorskiego, pełne wsparcie całej poważnej klasy politycznej – podsumował.