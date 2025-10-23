Koniec wojny, nie koniec kłopotów

Ale choć od 2023 r. ceny polis komunikacyjnego OC ruszyły w górę, to koszty naprawy szkód wciąż rosły szybciej. I tak jest nadal. Wedle danych Polskiej Izby Ubezpieczeń o ile średnia składka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wyniosła na koniec pierwszego półrocza 2025 r. 548 zł i była wyższa o 3,2 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, to wartość średniej szkody likwidowanej z takiej wzrosła o 14,7 proc. i wyniosła 11641 zł.

Słabo, choć nie aż tak źle, sytuacja wygląda w przypadku komunikacyjnego AC. Tu wojny nie było, bo ten typ polis nie jest obowiązkowy, a ubezpieczyciele mogą konkurować o klientów nie tylko ceną. Także tu liczba polis rośnie. Z danych UFG wynika, że jeszcze 10 lat temu, na koniec 2015 r., było ich nieco ponad 4,9 mln, podczas gdy na koniec zeszłego roku już prawie 7,8 mln. Wedle wyliczeń UFG rośnie w związku z tym nasycenie rynku dobrowolnymi polisami AC. Podczas gdy na koniec 2015 r. stosunek ich liczby do liczby polis OC wynosił 22,6 proc., to na koniec zeszłego roku było to już 26,1 proc. Można powiedzieć, że polisę autocasco miał już przeszło co czwarty pojazd zarejestrowany w naszym kraju i poruszający się legalnie po naszych drogach. Ten wzrost można przy tym przynajmniej po części tłumaczyć rosnącymi kosztami napraw. Taniej jest naprawić uszkodzone auto z polisy AC, niż na własną rękę. W ten sposób wracamy do rosnących w ekspresowym tempie kosztów napraw, które z roku na rok stają się coraz bardziej dotkliwe dla naszych portfeli.

Kurs na części używane i rezygnacje z napraw

Potwierdzenie tej obserwacji przynosi badanie OLX przeprowadzone przez SW Research. Pokazało ono, że tylko 35 proc. kierowców zapłaciło za ostatnią naprawę swojego samochodu mniej niż 1000 zł, podczas gdy w badaniu z 2023 r. deklarowało to aż 54 proc. badanych. W przedziale 1000-2000 zł znalazło się 27 proc. respondentów, a co trzeci kierowca (33 proc.) wydał na ostatnią naprawę auta powyżej 2000 zł, czyli niemal dwukrotnie więcej niż w 2023 r.

Wedle danych GUS średnie ceny usług w 2024 r. wzrosły o 6,6 proc. rok do roku. Oznacza to, że koszty napraw samochodów rosną kilkukrotnie szybciej niż inne ceny w sektorze usługowym. Prowadzi to do sytuacji, w której coraz więcej osób rezygnuje z napraw swoich pojazdów lub odkłada je w czasie. W 2023 r. robiło tak jedynie 18 proc. ankietowanych, dzisiaj już co trzeci (31 proc.). 41 proc. z nich wskazuje przy tym właśnie cenę jako główny powód wstrzymania decyzji o naprawie.