Aktualizacja: 06.12.2025 13:05 Publikacja: 06.12.2025 12:06
Foto: Adobe Stock
– Orzeczenie jest prawomocne, co oznacza, że klient otrzyma zwrot zatrzymanych przez ubezpieczyciela środków – około 20 tys. zł, zamiast wypłaconych wcześniej z tytułu tzw. wykupu polisy. ok. 5 tys. zł – mówi mec. Łukasz Owczarski, który prowadził tę sprawę z ramienia Rzecznika Finansowego.
Spór dotyczył zwrotu pieniędzy wpłaconych przez klienta na poczet umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Środki te były inwestowane w certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Tego rodzaju umowy łączą ochronę na wypadek śmierci z inwestowaniem części składki w jednostki funduszu. Oferują potencjalny wzrost kapitału i elastyczność, ale - w przeciwieństwie do tradycyjnych ubezpieczeń - niosą ze sobą ryzyko inwestycyjne (brak gwarancji zysku, ryzyko spadku wartości kapitału) oraz ryzyko opłat (koszty likwidacyjne, zarządzania), które obniżają rentowność.
– Tak też było w przedstawionym przypadku. Klient po rozwiązaniu umowy, uzyskał tylko niewielką część pieniędzy – ok. 5 tys. zł z tytułu tzw. wykupu umowy – wyjaśnia mec. Owczarski.
Klient, nieposiadający doświadczenia inwestycyjnego i zainteresowany jedynie bezpiecznym ulokowaniem oszczędności – nie był świadomy ryzyk związanych z produktem. Ubezpieczyciel, mimo przedstawiania produktu jako „umiarkowanie bezpiecznego”, w żaden sposób nie zabezpieczył np. przez konstrukcję produktu, interesów ubezpieczającego na wypadek wstrzymania wykupu certyfikatów przez podmiot zarządzający funduszem.
Gdy klient przekonał się, jak niekorzystne były dla niego warunki umowy, złożył reklamację i wezwał ubezpieczyciela do zapłaty. Ten jednak konsekwentnie utrzymywał, że umowa jest zgodna z przepisami prawa. Nie pomogła też interwencja podjęta przez Rzecznika Finansowego.
– Rzecznik Finansowy zdecydował o wytoczeniu powództwa, ponieważ klient był osobą niezorientowaną i bezradną, która chciała jedynie założyć lokatę inwestycyjną. Dodatkowo problem nie miał charakteru jednostkowego. Dotyczył bowiem wielu konsumentów nieświadomych tego, że decydują się w rzeczywistości na zakup ryzykownych certyfikatów inwestycyjnych, których minimalny próg finansowy zakupu na rynku inwestycyjnym, wynosi 40 tys. euro – wyjaśnia mec. Łukasz Owczarski.
Rzecznik stwierdził rażącą dysproporcję praw i obowiązków wynikających z umowy, zażądał w pozwie zasądzenia kwoty odpowiadającej różnicy między sumą wpłaconych składek ubezpieczeniowych a dotychczas zwróconą przez ubezpieczyciela kwotą tzw. wykupu.
Prawnicy Rzecznika Finansowego od dawna wskazywali, że postanowienia pozwalające ubezpieczycielowi wstrzymać wykup polisy w zależności od decyzji podmiotu trzeciego – towarzystwa zarządzającego danym funduszem inwestycyjnym zamkniętym – mają od początku charakter niedozwolony. Ich eliminacja skutkować winna niemożnością wykonania umowy, a tym samym jej nieważnością. Dodatkowo umowa nie spełniała cech właściwych umowie ubezpieczenia na życie.
Sądy podzieliły tę argumentację. Uznały też, że ubezpieczyciel niewłaściwie klasyfikował produkt jako „umiarkowanie bezpieczny”, choć faktycznie niósł on wysokie ryzyko. Wyrokiem z 6 listopada 2025 r. w sprawie o sygn. akt II Ca 714/25 Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił apelację towarzystwa ubezpieczeniowego od wyroku Sądu Rejonowego z 26 lutego 2025 r. (sygn. akt VIII C 46/24).
– Rozstrzygnięcie sądu potwierdza utrwalone stanowisko Rzecznika Finansowego dotyczące rażącej dysproporcji praw i obowiązków stron w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które były zawierane przed laty przez konsumentów z przedsiębiorcą ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel powinien kierować się najwyższymi standardami, zwłaszcza gdy zawiera umowę z konsumentem, mającym z natury niższą wiedzę i doświadczenie – komentuje mec. Łukasz Owczarski.
Źródło: rp.pl
