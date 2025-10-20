Po trzecie, władzę symboliczną od 36 lat mają środowiska postępowe. Prof. Andrzej Nowak naruszył tabu

Dialog polsko-niemiecki jest koncesjonowany. Berlin uzależnia rozmowy z Warszawą od tego, kto w Polsce formuje rząd. Ale Nowak naruszył również inne tabu: wśród „postępowych intelektualistów” nad Wisłą postawa inna niż ta, którą sami zajmują wobec Niemiec, jest szowinistyczna. Od 36 lat partnerami dla Niemców są ci sami polscy historycy i te same fundacje, które mają w ten sposób symboliczną władzę – dystrybuują szacunek i uznanie w środowisku. Kiedy więc reprezentujący tę grupę historyk wyraża w portalu społecznościowym aprobatę dla zmiany kierownictwa w Instytucie Pileckiego, koledzy i koleżanki go dyscyplinują.

Nie powinnam się więc dziwić, słysząc, że mój krytyczny wobec upamiętnienia pułkownika Stauffenberga (autor zamachu na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu) tekst „Niemiecka bezczelność nie zna granic” wywołał w środowisku skandal, a i za ten artykuł z pewnością oberwę, choć jestem gotowa do debaty na temat każdej z pięciu głównych tez. Podobnie przed szereg wyszedł Nowak. To prawda, że historyk jest związany z prawicą. Nie jest też gołąbkiem pokoju, bo w Polsce dzieli swoimi wypowiedziami. Ale przestańmy, proszę, udawać, że jego adwersarze są politycznie bezbarwni. I skończmy wreszcie z twierdzeniem, że, krytykując Niemcy, jest się antyniemieckim. Ba, robiąc to, można Niemcy dalej lubić.



Wydawać by się mogło, że dialog opiera się na równości jego uczestników. Ale postępowi historycy i publicyści wobec Niemiec wciąż mają polski kompleks. O ile bohater powieści „Gepard” Giuseppe Tomasiego di Lampedusy ma mnóstwo wdzięku, utkwiwszy w świecie, którego już nie ma, „postępowi intelektualiści” w Polsce są go zupełnie pozbawieni, kurczowo trzymając się przekonania o wyższości Niemiec, a przede wszystkim myląc asertywność z fobią, której przyczyną ma być oczywiście omnipotentny PiS . I tak, na próżno szukać w mainstreamie – poza „Rzeczpospolitą” – omówienia tekstu dr. Stephana Stacha, dyrektora think tanku Zentrum Liberale Moderne w Berlinie, który 1 września we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” dowodził, że konflikt wokół Instytutu Pileckiego ma charakter pokoleniowy, a jego istotą jest odmienna wizja relacji Polski z Niemcami. Bo w swojej masie jest to środowisko wsobne, dyskusji niechętne i czytające wyłącznie jedną gazetę. Skrytykować w jego obliczu niemiecką czy ukraińską politykę pamięci to jak źle zachować się przy stole.

Po czwarte, Polska nie prowadzi wobec Niemiec spójnej polityki

Kiedy polscy „postępowi intelektualiści” zrozumieją, że istnieje związek pomiędzy niemiecką polityką historyczną a brakiem refleksji u byłej kanclerz Angeli Merkel na temat tego, co wydarzyło się 24 lutego 2022 r.? Postawiłam w „Rzeczpospolitej” niedawno pytanie: jak inaczej niż nieodrobioną lekcją z historii tłumaczyć protesty Niemców, którym bliższy jest naiwny pacyfizm niż pełne wsparcie dla walczącej z totalitarną Rosją Ukrainy?