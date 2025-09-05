Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Michał Szułdrzyński: Dziękowanie Niemcom, że w ogóle chcą z nami rozmawiać, to przeszłość

W Polsce asertywność wobec Niemiec jest kwestią nie tyle polityczną, co pokoleniową. Autor najważniejszego niemieckiego dziennika rozumie to lepiej niż nasz liberalny salon.

Publikacja: 05.09.2025 06:45

Prof. Krzysztof Ruchniewicz

Prof. Krzysztof Ruchniewicz

Foto: PAP/Artur Reszko

Michał Szułdrzyński

Dymisja prof. Krzysztofa Ruchniewicza z funkcji dyrektora Instytutu Pileckiego nie była dla mnie szczególnym zaskoczeniem. Jest on cenionym badaczem, który próbował zmienić „Pileckiego” w kolejny instytut naukowy, zupełnie jakby w Polsce nie istniały już Instytut Zachodni, nieskończone wydziały uniwersytetów czy Polskiej Akademii Nauk. Prof. Ruchniewicz – mimo własnego dorobku intelektualnego – nie rozumiał, że Instytut Pileckiego pod pozorem placówki badawczej był pomyślany jako narzędzie prowadzenia polityki historycznej przez polskie państwo.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Eksperymenty z nauczaniem historii trwały od 2012 do 2025 r. To całe pokolenie uczniów, którym odebr
Plus Minus
Nauczyciel historii: jak oszukałem system polskiej edukacji
Sławomir Mentzen przy piwie z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim w czasie kampanii wyborcze
Plus Minus
Krąży plotka o pakcie Mentzena z Tuskiem. Kaczyński mówi o zdradzie
Polityka historyczna na zakręcie
Plus Minus
Polityka historyczna na zakręcie
„Bałtyk”, reż. Iga Lis, dystr. So FILMS
Plus Minus
„Bałtyk”: Czy warto było
„Lucky Jack”, wyd. Muduko
Plus Minus
„Lucky Jack”: Trzy cytryny, cztery wiśnie
Reklama
Reklama
e-Wydanie