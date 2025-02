„Byłoby dobrze dla niemieckiego społeczeństwa i demokracji, aby sami Niemcy rozwiązali ten problem”

Za powstaniem „miejsca pamięci i spotkań w celu oddania sprawiedliwości charakterowi niemiecko polskiej-historii oraz przyczynienia się do pogłębienia szczególnych stosunków dwustronnych” Bundestag opowiedział się już pięć lat temu. Koncepcja zakłada pomnik (dziś częściej określany jako „miejsce pamięci” lub „element artystyczny”), muzeum z wystawą stałą i ekspozycjami czasowymi (Dom Polsko-Niemiecki), a także projekty edukacyjne. Odpowiadają za to dwie instytucje: Fundacja Pomnika Pomordowanych Żydów Europy i Niemiecki Instytut Spraw Polskich. Pod uwagę brane są dwie lokalizacje – była Opera Krolla i Anhalter Banhof, przy czym żadna z nich nie jest pewna. Emocje budzi m.in. powiązanie pomnika z wymagającą większych nakładów finansowych przestrzenią wystawienniczą, przez co do dziś monument nie stanął. W raporcie dr Anny Kwiatkowskiej i Kamila Frymarka z Ośrodka Studiów Wschodnich z 2024 roku („Niemiecki dom. Kontrowersje wokół upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej”) mowa jest wręcz o „stałym braku zainteresowania przedsięwzięciem ze strony najważniejszych polityków i opinii publicznej (poza pojedynczymi dziennikarzami”. Czy ma to szansę się zmienić wraz z powstaniem w Berlinie nowego rządu?

– Chadecy popierają budowę Domu Polsko-Niemieckiego. Warto zauważyć, że w otoczeniu Friedricha Merza są politycy, którzy chcą rozdzielenia tej inwestycji od pomnika. Czyli chodzi o to, aby miejsce pamięci powstało niezależnie od tego, kiedy otwarte zostanie centrum wystawiennicze. Jest to zgodne z polskimi oczekiwaniami i otwiera drogę do porozumienia. Przyszły kanclerz od jakiegoś czasu prowadzi w kierunku Polski „ofensywę wdzięku” – z innych, a więc niehistorycznych przyczyn, niemniej jednak warto to wykorzystać – mówi „Rzeczpospolitej” dr Anna Kwiatkowska, z Ośrodka Studiów Wschodnich i współautorka podcastu „Niemcy w ruinie?”. – Byłoby dobrze dla niemieckiego społeczeństwa i demokracji, aby sami Niemcy rozwiązali ten problem. Polska zaś powinna ich do tego za kulisami zachęcać, powierzając to zadanie niekoniecznie pierwszoplanowym aktorom politycznym – dodaje ekspertka.

„AfD popierają wyborcy, którzy nie chcą słyszeć o żadnych roszczeniach finansowych, a nawet uważają, że Niemcy powinni ostrzej reagować”

Innym wyzwaniem, z jakim będzie musiała zmierzyć się Polska, może okazać się liczna reprezentacja radykalnie prawicowej AfD w Bundestagu. Partię wspiera Elon Musk, który zachęcał jej członków do dumy z przeszłości i zerwania z poczuciem winy. W istocie, Alternatywa dla Niemiec prezentuje rewizjonistyczną narrację historyczną – chociażby na temat przyczyn wybuchu II wojny światowej. Otwarcie sprzeciwia się postulatowi wypłacenia Polsce reparacji, a w 2020 roku – inaczej niż CDU/CSU, SPD, FDP i Zieloni – głosowała przeciw polskiemu pomnikowi. Jej honorowy przewodniczący Aleksander Gauland zasłynął z kolei wystąpieniem, podczas którego rządy Adolfa Hitlera określił „ptasią kupą” na tysiącletniej historii Niemiec (wcześniej wyrażał podziw dla niemieckich żołnierzy walczących na frontach tak I, jak i II wojny światowej).