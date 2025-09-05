Czy spodziewał się pan, że po przegranych wyborach prezydenckich w obozie władzy dojdzie do takiego chaosu, jaki ciągle obserwujemy?

Mam trochę inny ogląd sytuacji. Zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów faktycznie zapanował chaos w obozie władzy. Pojawiały się opinie, że w wyborach oszukano, że trzeba jeszcze raz policzyć głosy. Sam premier zdawał się podzielać takie zdanie, a potem się z tego wycofywał, co dowodzi chaosu wynikającego z szoku po przegranej. Ale gdy Karol Nawrocki został prezydentem i rozpoczęła się gra między nim a Donaldem Tuskiem, to mam wrażenie, że premierowi przybyło tlenu.