Łukasz Pawłowski: Karol Nawrocki patronem całej prawicy? To po prostu niemożliwe

Telewizja publiczna jest upolityczniona jak była, ale to już nie jest przedmiotem troski naszych demokratów. Polska Press, jak należała do Orlenu za czasów PiS-u, tak nadal pozostaje jego własnością i nikt nie mówi o braku wolności mediów. Sądy funkcjonują tak samo jak funkcjonowały i nikt nie mówi: „Jezu, zaraz będziemy drugimi Węgrami” - mówi Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Publikacja: 05.09.2025 07:30

Żeby rząd odwrócił trend spadającego poparcia, trzeba by wykonać jakieś brawurowe ruchy. Tymczasem o wszystkim decyduje Donald Tusk, który chyba nie jest już zdolny do odważnego działania – uważa Łukasz Pawłowski

Foto: Marek Misiurewicz

Eliza Olczyk

Czy spodziewał się pan, że po przegranych wyborach prezydenckich w obozie władzy dojdzie do takiego chaosu, jaki ciągle obserwujemy?

Mam trochę inny ogląd sytuacji. Zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów faktycznie zapanował chaos w obozie władzy. Pojawiały się opinie, że w wyborach oszukano, że trzeba jeszcze raz policzyć głosy. Sam premier zdawał się podzielać takie zdanie, a potem się z tego wycofywał, co dowodzi chaosu wynikającego z szoku po przegranej. Ale gdy Karol Nawrocki został prezydentem i rozpoczęła się gra między nim a Donaldem Tuskiem, to mam wrażenie, że premierowi przybyło tlenu.

