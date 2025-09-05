Radosław Sikorski: Kancelaria Prezydenta jeszcze się uczy, ale robi postępy

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest stanowisko szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat relacji międzynarodowych i reprezentowania wspólnej racji stanu?

Dlaczego ważne jest, aby polska polityka zagraniczna była jednolita i jakie korzyści płyną z poszerzania kontaktów z amerykańskim Kongresem?

Jakie były reakcje dotyczące niedawnej wizyty prezydenta Polski w USA w kontekście medialnym?

Jak Radosław Sikorski ocenia obecność wojsk amerykańskich w Polsce i jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo Europy Środkowej?

Jakie podejście mają władze Polski i USA w kwestiach związanych z Rosją, Ukrainą i bezpieczeństwem regionalnym?

Jakie są napięcia na linii prezydent-rząd w kontekście prowadzenia polityki zagranicznej i przepływu informacji?

Radosław Sikorski, gość „Pytania dnia” w TVP Info, przyznał, że polska polityka zagraniczna powinna być jednolita – musi istnieć jedna polityka zagraniczna państwa, a nie dwie, bo wtedy stałaby się nieskuteczna. Wskazał jednak, że w relacjach z USA warto rozszerzać kontakty nie tylko na władzę wykonawczą, ale również na Kongres i opozycję, gdyż polityka bywa nieprzewidywalna. Zauważył, że niedawna wizyta prezydenta Polski w USA nie odbiła się dużym echem medialnym, m.in. dlatego, że konkurencyjne wizyty, jak ta Nigela Farage’a, były bardziej nagłośnione.

Reklama Reklama

Wojsko USA w Polsce i jeden głos znad Wisły

Odnosząc się do obecności amerykańskiej armii w Polsce, Sikorski pozytywnie ocenił deklarację prezydenta Trumpa o pozostaniu żołnierzy na wschodniej flance NATO oraz możliwości zwiększenia ich liczby. Podkreślił, że jest to ważne dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy Środkowej. Zauważył, że choć w Pentagonie trwa obecnie przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie, to wydaje mu się mało prawdopodobne, by nie wykonano polecenia prezydenta. Dodatkowo wskazał, że Polska dokłada się finansowo do utrzymania żołnierzy USA na swoim terytorium – około 15 tysięcy dolarów rocznie na jednego żołnierza.

Sikorski powiedział, że otrzymał notatkę ze spotkania prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, która nie jest jawna, ale potwierdza, że w sprawach dotyczących Rosji, Ukrainy i bezpieczeństwa oba ośrodki – rząd i prezydent – mówią jednym głosem. Podkreślił, że prezydent Trump wspomniał o możliwym zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich i jest to realna szansa, a nie kurtuazja. Przypomniał, że wojska amerykańskie powinny być tam, gdzie realnie istnieje zagrożenie – na wschodniej flance NATO, u granic Polski, a nie w Hiszpanii czy we Włoszech.