„The Guardian”: Mimo sukcesu Karola Nawrockiego, wewnętrzne podziały mogą osłabić wpływową rolę Polski

„The Guardian” pisze, że Karol Nawrocki „niespodziewanie wygrał wybory prezydenckie, prowadząc kampanię w stylu Donalda Trumpa”. Dziennik zauważa, że historyk, a obecnie polityk, spotkał się z prezydentem USA także przed wyborami, co pozwoliło mu uzyskać cenne poparcie i przedstawić się jako osoba mogąca chronić interesy Polski przed konserwatywną administracją Trumpa.

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym, Trump pochwalił polskiego prezydenta za zwycięstwo w „dość trudnym, dość nieprzyjemnym wyścigu”, mówiąc: – Nie popieram zbyt wielu osób, ale poparłem jego i jestem z tego bardzo dumny, z tego, co zrobił.

Odpowiadając na pytanie polskiego reportera, Trump oświadczył, że nie rozważa wycofania wojsk amerykańskich z Polski, pomimo rosnących obaw w regionie dotyczących plotek o zmianach w rozmieszczeniu sił USA w Europie.

– Możemy tam umieścić więcej żołnierzy, jeśli zechcą; od dawna chcieli mieć większą obecność – mówił Trump, a potem, jak zauważa „The Guardian” – „poszedł dalej”, mówiąc, że Stany Zjednoczone „nawet nie myślały o wycofaniu żołnierzy z Polski”, choć potwierdził, że toczyły się dyskusje „na ten temat w odniesieniu do innych krajów”.