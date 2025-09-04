- Trzeba powiedzieć, że należymy do 20 najbogatszych gospodarek świata. To jest fakt. Jak zetknąć to z narracją o Polsce w ruinie – na przykład z komunikatami ze strony byłego premiera pana Mateusza Morawieckiego, że tutaj w Polsce wszystko się wali – to jest to narracja wzięta z życia codziennego, a nie ze wskaźników makroekonomicznych. Pomijam, że te dwie narracje bywają sprzeczne, bo indywidualne doświadczenie czasami jest inne niż właśnie te makrowskaźniki. To zależy od wielu czynników. W każdym razie ta narracja obozu, z którego wywodzi się Karol Nawrocki, jest – można powiedzieć – wręcz odwrotna, a nie związana z tym, że Polska dołączyła do tych 20 najbogatszych gospodarek świata – zauważyła ekspertka. - Ta narracja jest budowana na wewnętrzny użytek polskiej polityki – polskich podziałów politycznych i polskich narracji, które będą bardzo zintensyfikowane już wkrótce, bo przed 2027 rokiem. Tutaj zauważamy ogromną niespójność, bo nie da się tego pogodzić. A elektorat, który głosował na pana Karola Nawrockiego, otrzyma informację, że do tego szczytu G20, w którym przewodnictwo sprawują Stany Zjednoczone, zostaliśmy zaproszeni i będzie nas reprezentował prezydent, który będzie musiał się pochwalić gospodarką polską. To też jest zresztą przykład instrumentalizowania polityki zagranicznej w kwestii budowania relacji wewnątrzpartyjnych i w polityce wewnętrznej – podkreśliła.

Szefowa CBOS: Nawrocki i Trump się lubią. To ma duże znaczenie

Jak zaznaczyła prof. Ewa Marciniak, „na pewno trzeba docenić to, że Donald Trump i Karol Nawrocki budują relacje mniej więcej na tych samych fanach”. - To są osoby, które się lubią. Ten czynnik personalny ma bardzo duże znaczenie, gdy Donald Trump spotyka się z przywódcami różnych państw i gdy coś mu nie pasuje. Widzieliśmy to podczas wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie. Jeśli Trumpowi coś nie pasuje, to zdarza się, że potrafi być ostry, nieprzyjemny. Tutaj tego nie było. I uważam, że to jest poniekąd kwestia dopasowania osobowości - oceniła politolożka.

Jak zauważyła Marciniak, podczas spotkania w Gabinecie Owalnym pytania były kierowane do Trumpa, nie prezydenta Nawrockiego. - Chyba z tych dwóch postaci osobą dominującą jest Donald Trump. Mimo że powiedziałam, że to pierwsze wrażenie to jest sukces, to widać było jednak z lekka uległą postawę prezydenta Polski - stwierdziła Marciniak. - Uśmiechy, uściski dłoni i poklepywanie przez Donalda Trumpa też są znaczące. Poklepuje ten, kto daje sam sobie upoważnienie, żeby poklepywać kogoś, ktoś jest sytuowany niżej. To nie jest wyraz metrycznych relacji, to jest po prostu kwestia osobowości Donalda Trumpa - dodała.

Marciniak: Konflikt rząd-prezydent wybrzmiał w Waszyngtonie. To dyskredytacja państwa polskiego

- Gdy doczekaliśmy się wypowiedzi towarzyszących panu prezydentowi ministrów, polski konflikt w pełni wybrzmiał. Wydaje mi się, że pewnie nieintencjonalnie, bo intencja była taka, żeby dyskredytować polski rząd i powiedzieć, że nie jest sprawczy w budowaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednak w szerszym planie jest to dyskredytacja państwa polskiego - stwierdziła szefowa CBOS. - Nie każdy musi rozumieć, jakie są napięcia wewnętrzne w Polsce. I zamiast wyeksponować znaczenie tej wizyty, krytykowało się rządzących, umniejszając przez to całą tę wizytę. Rozumiem, że pewnie jest to nieintencjonalne, ale wypowiedzi pana ministra Przydacza i Bielana były nie do przyjęcia, były niepotrzebne - oceniła.

„Tusk zachował się elegancko doceniając wartość wizyty Nawrockiego w USA”

Premier Donald Tusk odniósł się do mediach społecznościowych do deklaracji Donalda Trumpa w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. „Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk” – czytamy we wpisie szefa rządu opublikowanym w serwisie X. Tusk zaznaczył także, że słowa Trumpa „są ważne”. „Potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu” - dodał.