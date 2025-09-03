Aktualizacja: 03.09.2025 23:01 Publikacja: 03.09.2025 22:24
Na te słowa Donalda Trumpa cała Polska czekała z niepewnością od 20 stycznia, czyli od dnia zaprzysiężenia. Pamiętam spotkania z ważnymi przedstawicielami polskiego rządu i dyplomacji, którzy przyznawali, że całe miesiące Trump trzymał europejskich partnerów w niepewności, czy zdecyduje o utrzymaniu, wycofaniu czy też zredukowaniu obecności swoich wojsk w Europie.
Dla Polski zaś ta obecność jest absolutnie kluczowa. Stacjonowanie 10 tys. żołnierzy US Army jest – prócz inwestycji we własną obronność – naszą najlepszą polisą ubezpieczeniową. Dlatego wypowiedziane przez Donalda Trumpa słowa o tym, że nie zamierza wycofywać z Polski amerykańskich wojsk, a nawet może je w przyszłości zwiększyć – są dla nas istotne, z punktu widzenia bezpieczeństwa kluczowe.
Trwa właśnie przegląd amerykańskiej obecności w Europie, wyniki audytu mają być znane do końca września. Z późniejszej relacji prezydenta Karola Nawrockiego wynika, że Trump zgodził się na jakąś formę rozszerzenia amerykańskiej obecności, która ma być wynegocjowana przez szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha i szefa polskiego BBN Sławomira Cenckiewicza. Więcej szczegółów dziś nie znamy.
Nie można więc ocenić zakresu tego projektu ani sił w niego zaangażowanych. Ale – jak też zauważył Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami – przed wizytą programem maksimum wydawało się utrzymanie amerykańskiej obecności wojskowej. Teraz w grę może wchodzić nawet jakieś jej rozszerzenie. Z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa to więc zdecydowanie dobra wiadomość.
Czy deklaracji Trumpa powinniśmy ufać? To już zupełnie inna kwestia. Jednak same jego słowa mają pewną wagę. To bowiem jasny sygnał do władz kraju, który dziś najbardziej nam zagraża, czyli Rosji, że Ameryka Polski nie zostawi. Nawet jeśliby Trump decydował o redukcji swej obecności w regionie – co per saldo dla naszego bezpieczeństwa byłoby złą wiadomością – deklaracje wobec Polski czynią nas, w połączeniu z coraz silniejszą armią, którą rozbudowywał rząd Zjednoczonej Prawicy, a dziś rozbudowuje koalicja 15 października, znacznie bezpieczniejszymi.
Polska więc ma się z czego cieszyć – co w środę zgodnie przyznawali politycy prawicy i członkowie obecnej koalicji. Dał temu wyraz również premier Donald Tusk na platformie X.
Swój sukces osiągnął też wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu we wtorek jego amerykański odpowiednik Marco Rubio powiedział, że USA nie mają drugiego takiego sojusznika jak Polska.
Oczywiście środowa deklaracja Trumpa idzie też na konto prezydenta Karola Nawrockiego, którego amerykański prezydent gościł w Gabinecie Owalnym.
No cóż, na co dzień zwaśnieni polscy politycy będą musieli z tym żyć, że to były dobre dni dla polskiego bezpieczeństwa. Ale najwięcej powodów do satysfakcji może mieć prezydent. Trudno sobie wyobrazić lepszy debiut na arenie międzynarodowej niż ten, który stał się udziałem Karola Nawrockiego w Białym Domu w niecały miesiąc po inauguracji jego prezydentury.
