W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu zakończyła się sukcesem. Donald Trump wprost zadeklarował, że nigdy nie rozważał wycofania wojsk USA z Polski, a co więcej, gotów jest zwiększyć ich liczbę. Rozmowy dotyczyły także współpracy gospodarczej, w tym poparcia USA dla Inicjatywy Trójmorza oraz zaproszenia Polski na przyszłoroczny szczyt G20 w Miami. Niewiadomą pozostaje „duży projekt”, o którym wspomniał prezydent Nawrocki.

Umowa UE–Mercosur coraz bliżej

Komisja Europejska przedłożyła Radzie UE wnioski o zawarcie umowy o partnerstwie z Mercosur oraz o modernizację umowy z Meksykiem. Ursula von der Leyen podkreśliła, że to przełom dla gospodarki Europy. Jednak Polska i Francja obawiają się zalewu taniej żywności z Ameryki Południowej, co może uderzyć w unijnych rolników. Druga umowa – z Meksykiem – budzi mniejsze kontrowersje, bo zapewnia UE dostęp do surowców krytycznych.

RPP obniża stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej ścięła w środę stopy o 25 punktów bazowych, w tym referencyjną do poziomu 4,75 proc. Powodem decyzji były niska inflacja, która w sierpniu spadła do 2,8 proc. i wyhamowanie dynamiki płac. Ekonomiści spodziewają się jeszcze jednej obniżki w listopadzie, ale jej brak przesunąłby kolejne cięcia na 2026 rok.

Europejski sektor chemiczny pod presją

Przemysł chemiczny w Europie zmaga się z wysokimi kosztami energii i niepewnością wywołaną amerykańskimi cłami. Firmy ograniczają zamówienia, a analitycy ostrzegają, że część chińskich produktów może trafić na rynek unijny, pogłębiając kryzys. Zdaniem ekspertów UE powinna przede wszystkim obniżyć koszty energii dla przemysłu, by utrzymać konkurencyjność.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.