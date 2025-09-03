Unijni producenci chemikaliów stoją w obliczu nowych zawirowań. Ten czwarty co do wielkości sektor eksportowy Wspólnoty – po maszynerii, motoryzacji i farmaceutykach – o łącznej wartości 655 mld euro, próbuje w ostatnich latach podnieść się z kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. Ceny gazu i energii gwałtownie wzrosły w 2022 roku, co znacząco zwiększyło koszty produkcji. Do tego doszedł spowalniający popyt z powodu trudności w kluczowych branżach. W efekcie część firm chemicznych podjęła decyzję o zamknięciu zakładów i redukcji zatrudnienia w celu oszczędności.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Biznes Branża chemiczna w trudnej sytuacji Rosnąca konkurencja i wyjątkowo tani import spoza UE, a z drugiej strony wysokie koszty producent...

Cła Donalda Trumpa biją w sektor chemiczny Unii Europejskiej

Kiedy już pojawiły się pierwsze oznaki odżywienia w sektorze, nadeszły kolejne kłopoty – tym razem zza Oceanu. Wojna handlowa Donalda Trumpa zakłóciła światowy handel, skłaniając klientów do opóźniania zamówień i uderzając w popyt w przemyśle chemicznym. Amerykańskie cła importowe w wysokości co najmniej 15 proc. na towary z UE już uderzyły w wielu głównych nabywców chemikaliów, w tym w sektorach motoryzacyjnym, maszynowym i dóbr konsumpcyjnych. Globalni producenci samochodów odnotowali miliardy dolarów strat z powodu szkód wyrządzonych przez wojnę handlową.

Według prognoz LSEG, zyski europejskich firm chemicznych w trzecim kwartale spadną o 5 proc. po spadku o 22 proc. w drugim kwartale.