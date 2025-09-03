Aktualizacja: 03.09.2025 12:06 Publikacja: 03.09.2025 11:32
Unijni producenci chemikaliów stoją w obliczu nowych zawirowań. Ten czwarty co do wielkości sektor eksportowy Wspólnoty – po maszynerii, motoryzacji i farmaceutykach – o łącznej wartości 655 mld euro, próbuje w ostatnich latach podnieść się z kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. Ceny gazu i energii gwałtownie wzrosły w 2022 roku, co znacząco zwiększyło koszty produkcji. Do tego doszedł spowalniający popyt z powodu trudności w kluczowych branżach. W efekcie część firm chemicznych podjęła decyzję o zamknięciu zakładów i redukcji zatrudnienia w celu oszczędności.
Kiedy już pojawiły się pierwsze oznaki odżywienia w sektorze, nadeszły kolejne kłopoty – tym razem zza Oceanu. Wojna handlowa Donalda Trumpa zakłóciła światowy handel, skłaniając klientów do opóźniania zamówień i uderzając w popyt w przemyśle chemicznym. Amerykańskie cła importowe w wysokości co najmniej 15 proc. na towary z UE już uderzyły w wielu głównych nabywców chemikaliów, w tym w sektorach motoryzacyjnym, maszynowym i dóbr konsumpcyjnych. Globalni producenci samochodów odnotowali miliardy dolarów strat z powodu szkód wyrządzonych przez wojnę handlową.
Według prognoz LSEG, zyski europejskich firm chemicznych w trzecim kwartale spadną o 5 proc. po spadku o 22 proc. w drugim kwartale.
– Od czasu kryzysu energetycznego mieliśmy nadzieję na trwałe ożywienie wolumenów i marż w europejskim sektorze chemicznym – powiedział Thomas Schulte-Vorwick, analityk w Metzler Research, cytowany przez agencję Reutera.
Nadzieje te zniweczyła jednak wojna handlowa. Analityk zaznaczył, że cła Donalda Trumpa oraz presja na ceny i marże z powodu silnej konkurencji z Azji, zarówno na rodzimym rynku, jak i na innych, tworzą „obecnie dość toksyczną mieszankę”.
Jak zauważa Reuters, najwięksi gracze w branży – w szczególności BASF, Brenntag i Lanxess – są w pewnym stopniu chronieni przed bezpośrednimi opłatami importowymi dzięki swojej silnej obecności w USA, ale wciąż odczuwają skutki ostrożnego zachowania klientów.
