Aktualizacja: 03.09.2025 19:59 Publikacja: 03.09.2025 19:47
Foto: PAP/Adam Warżawa
W środę po godzinie 17.00 (czasu polskiego) rozpoczęła się wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Podczas spotkania z polskim prezydentem w Gabinecie Owalnym Donald Trump mówił między innymi o obecności żołnierzy USA w Polsce – zapewnił, że pozostaną oni w naszym kraju. Teraz do wypowiedzi prezydenta USA odniósł się polski premier.
„Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk” – czytamy we wpisie Donalda Tuska opublikowanym w serwisie X.
Sef polskiego rządu zaznaczył także, że słowa Trumpa „są ważne”. „Potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu” - dodał Donald Tusk.
Podczas spotkania z Karolem Nawrockim w Gabinecie Owalnym prezydent USA został zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, czy amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. - Tak, chyba tak. Może pan wie coś, czego nie wiem. Rozmieścimy ich więcej, jeśli Polacy będą chcieli. Tak, zostaną w Polsce, jesteśmy zgodni w tej kwestii – zapewnił Trump.
Prezydent USA przyznał także, że Stany Zjednoczone „mają bardzo szczególne relacje z Polską”. - Nigdy nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski - stwierdził. Zauważył też, że „Polska była jednym z dwóch krajów NATO, które przeznaczały na obronność więcej pieniędzy niż było to wymagane”.
W odpowiedzi Nawrocki zaznaczył, że „żołnierze USA są teraz częścią naszego społeczeństwa”. - To jest sygnał dla świata, także dla Rosji - zaznaczył. - Pierwszy raz w historii cieszymy się, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy - dodał.
Jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Marcin Przydacz w rozmowie z mediami przekazał, że w czasie spotkania w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki będzie prezentował między innymi polskie stanowisko w sprawie dalszych działań w negocjacjach pokojowych na Ukrainie. Polityk wskazywał wówczas jednocześnie „na przyczyny tej agresji i agresora, którym jest Federacja Rosyjska”. – Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO, ale także dostarczycielem bezpieczeństwa dla Europy. (…) Ważne jest abyśmy utrzymywali, jak najlepsze relacje z Amerykanami bowiem, to Amerykanie stanowią o sile Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczał.
Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie.
Foto: PAP
Mówiąc o agendzie spotkania Przydacz przekazał także, iż Karol Nawrocki i Donald Trump będą rozmawiali o współpracy gospodarczej i energetycznej, w tym o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. - Będą także rozmowy dotyczące współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych. Stany Zjednoczone są naszym kluczowym partnerem, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia. Wojsko Polskie potrzebuje jak najlepszego uzbrojenia, i to jak najszybciej – wyjaśniał.
Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem
Foto: PAP
Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki poruszyć ma również temat współpracy w regionie w ramach takich formatów, jak Inicjatywa Trójmorza, czy Bukaresztańska Dziewiątka.
To już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu.
W czerwcu – już po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami była wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed, i po spotkaniu Prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.
