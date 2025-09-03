Rzeczpospolita
Donald Tusk reaguje na spotkanie Nawrocki-Trump. „Ponadczasowy charakter sojuszu"

Premier Donald Tusk odniósł się do mediach społecznościowych do deklaracji Donalda Trumpa w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. „To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu” - czytamy.

Publikacja: 03.09.2025 19:47

Donald Tusk reaguje na spotkanie Nawrocki-Trump. „Ponadczasowy charakter sojuszu”

Foto: PAP/Adam Warżawa

Ada Michalak

W środę po godzinie 17.00 (czasu polskiego) rozpoczęła się wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Podczas spotkania z polskim prezydentem w Gabinecie Owalnym Donald Trump mówił między innymi o obecności żołnierzy USA w Polsce – zapewnił, że pozostaną oni w naszym kraju. Teraz do wypowiedzi prezydenta USA odniósł się polski premier. 

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Karol Nawrocki wróci z USA z tarczą

Donald Tusk: Słowa Trumpa o żołnierzach USA w Polsce są bardzo ważne

„Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk” – czytamy we wpisie Donalda Tuska opublikowanym w serwisie X. 

Sef polskiego rządu zaznaczył także, że słowa Trumpa „są ważne”. „Potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu” - dodał Donald Tusk. 

Trump zapewnia: Żołnierze USA zostaną w Polsce. Może będzie ich więcej

Podczas spotkania z Karolem Nawrockim w Gabinecie Owalnym prezydent USA został zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, czy amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. - Tak, chyba tak. Może pan wie coś, czego nie wiem. Rozmieścimy ich więcej, jeśli Polacy będą chcieli. Tak, zostaną w Polsce, jesteśmy zgodni w tej kwestii – zapewnił Trump. 

Czytaj więcej

Donald Trump powitał Karola Nawrockiego w Białym Domu
Polityka
Trump na spotkaniu z Nawrockim: Żołnierze USA zostaną w Polsce. Może będzie ich więcej

Prezydent USA przyznał także, że Stany Zjednoczone „mają bardzo szczególne relacje z Polską”. - Nigdy nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski - stwierdził. Zauważył też, że „Polska była jednym z dwóch krajów NATO, które przeznaczały na obronność więcej pieniędzy niż było to wymagane”.

W odpowiedzi Nawrocki zaznaczył, że „żołnierze USA są teraz częścią naszego społeczeństwa”. - To jest sygnał dla świata, także dla Rosji - zaznaczył. - Pierwszy raz w historii cieszymy się, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy - dodał.

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu

Jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Marcin Przydacz w rozmowie z mediami przekazał, że w czasie spotkania w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki będzie prezentował między innymi polskie stanowisko w sprawie dalszych działań w negocjacjach pokojowych na Ukrainie. Polityk wskazywał wówczas jednocześnie „na przyczyny tej agresji i agresora, którym jest Federacja Rosyjska”. – Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem w ramach NATO, ale także dostarczycielem bezpieczeństwa dla Europy. (…) Ważne jest abyśmy utrzymywali, jak najlepsze relacje z Amerykanami bowiem, to Amerykanie stanowią o sile Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczał. 

Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarny

Prezydent Karol Nawrocki z przywódcą USA Donaldem Trumpem mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie.

Foto: PAP

Mówiąc o agendzie spotkania Przydacz przekazał także, iż Karol Nawrocki i Donald Trump będą rozmawiali o współpracy gospodarczej i energetycznej, w tym o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. - Będą także rozmowy dotyczące współpracy w zakresie przemysłów zbrojeniowych. Stany Zjednoczone są naszym kluczowym partnerem, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia. Wojsko Polskie potrzebuje jak najlepszego uzbrojenia, i to jak najszybciej – wyjaśniał. 

Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki w środę w Waszyngtonie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem

Foto: PAP

Podczas swojej wizyty w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki poruszyć ma również temat współpracy w regionie w ramach takich formatów, jak Inicjatywa Trójmorza, czy Bukaresztańska Dziewiątka. 

To już drugie w tym roku spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na początku maja – jeszcze w czasie kampanii wyborczej – polski polityk jako kandydat na prezydenta został przyjęty przez Trumpa w Białym Domu

W czerwcu – już po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego – doszło również do rozmowy telefonicznej z liderem Stanów Zjednoczonych. Głównymi tematami była wówczas współpraca sojusznicza oraz stosunki polityczne pomiędzy naszymi państwami. Tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta Nawrocki dwukrotnie reprezentował także Polskę podczas rozmów liderów europejskich z Trumpem. Wideokonferencje odbywały się 13 i 16 sierpnia – tuż przed, i po spotkaniu Prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

W środę po godzinie 17.00 (czasu polskiego) rozpoczęła się wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Podczas spotkania z polskim prezydentem w Gabinecie Owalnym Donald Trump mówił między innymi o obecności żołnierzy USA w Polsce – zapewnił, że pozostaną oni w naszym kraju. Teraz do wypowiedzi prezydenta USA odniósł się polski premier. 

Donald Tusk: Słowa Trumpa o żołnierzach USA w Polsce są bardzo ważne

