W Gabinecie Owalnym głos zabrał także Nawrocki. - Panie prezydencie, bardzo dziękuję za zaproszenie raptem miesiąc po moim zaprzysiężeniu. To znaczy, że polsko-amerykańskie relacje są bardzo silne - stwierdził polski prezydent. - Nigdy nie mieliśmy tak silnych relacji. Nasze relacje są oparte na wartościach. Dziękuję, panie prezydencie, za pańskie wsparcie. Ono było bardzo ważne. Podobnie jak wsparcie polskiej diaspory w Ameryce - dodał.

- Mamy tutaj Polaków, którzy głosowali na Donalda Trumpa, ale głosowali też na mnie. Chcę też podziękować. Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko to osoby, które zasłużyły się w amerykańskiej historii - powiedział Karol Nawrocki.

Polski prezydent podziękował też Trumpowi za upamiętnienie – pokazami lotniczymi nad Białym Domem – majora Macieja Krakowiana, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu. - Bardzo dziękuję za ten przelot. To był jeden z najlepszych polskich pilotów - powiedział Nawrocki. - Jest legendą w Polsce, tak słyszałem?. Bardzo smutna historia - odpowiedział Trump.

Czy żołnierze USA zostaną w Polsce? Jest jasna deklaracja prezydenta Trumpa

Prezydent USA w Gabinecie Owalnym został zapytany także przez jednego z dziennikarzy o to, czy amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. - Tak, chyba tak. Może pan wie coś, czego nie wiem. Rozmieścimy ich więcej, jeśli Polacy będą chcieli. Tak, zostaną w Polsce, jesteśmy zgodni w tej kwestii – zapewnił Trump.

Donald Trump przyznał także, że Stany Zjednoczone „mają bardzo szczególne relacje z Polską”. - Nigdy nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski - stwierdził. Zauważył też, że „Polska była jednym z dwóch krajów NATO, które przeznaczały na obronność więcej pieniędzy niż było to wymagane”.

W odpowiedzi Nawrocki zaznaczył, że „żołnierze USA są teraz częścią naszego społeczeństwa”. - To jest sygnał dla świata, także dla Rosji - zaznaczył. - Pierwszy raz w historii cieszymy się, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy - dodał.