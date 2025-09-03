Tego się najbardziej w Polsce obawiano, że w czasie pierwszej wizyty zagranicznej polskiego prezydenta Trump zacznie rozważania o redukcji amerykańskiej w Europie, która mogłaby objąć i nas.

Kilka tygodni temu wspomniał, co niektórych zmroziło, że się nad tą redukcją, bez wskazywania państw, zastanowi.

Teraz Polska ma najważniejszego sojusznika w kwestii stacjonowania amerykańskich żołnierzy

Na środowej konferencji prasowej w Białym Domu, siedząc obok Karola Nawrockiego, Donald Trump stwierdził, że nigdy nie myślał o wycofywaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. A nawet dodał, że może ich w naszym kraju rozmieścić więcej, „jeżeli Polacy będą chcieli”.

Ściślej powiedział, że nigdy „nie myśleliśmy” o wycofywaniu, co mogłoby oznaczać, że chodzi o jego całą administrację. Słowa jego sekretarza obrony Pete’a Hegsetha wygłoszone w lutym w Warszawie nie pozwalały mieć takiej pewności, przynajmniej w dłuższej perspektywie. Jeżeli można połączyć dawne słowa Hegsetha z najnowszymi Trumpa, to zagrożone wycofaniem czy redukcją wojsk amerykańskich są inne kraje. Amerykański prezydent wyraźnie w tej kwestii wyróżnił Polskę.