Europoseł Koalicji Obywatelskiej został zapytany, jaką ocenę wystawiłby rządowi Donalda Tuska dwa lata po wygranych przez obecną władzę wyborach parlamentarnych.

– Solidną czwórkę – odparł. – Myślę, że to był bardzo trudny okres, czas niepewności, który jeszcze mocniej dostrzegam w Parlamencie Europejskim, te napięcia geopolityczne i zagrożenie, które niestety, trzeba powiedzieć, jest bardzo realne – dodał. – Dlatego były konkrety, były postulaty programowe, ale rzeczywistość je zweryfikowała – przyznał, twierdząc, że „na pierwsze miejsce weszło bezpieczeństwo”.