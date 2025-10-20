Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 20.10.2025 13:31 Publikacja: 20.10.2025 13:23
Michał Szczerba
Foto: tv.rp.pl
Europoseł Koalicji Obywatelskiej został zapytany, jaką ocenę wystawiłby rządowi Donalda Tuska dwa lata po wygranych przez obecną władzę wyborach parlamentarnych.
– Solidną czwórkę – odparł. – Myślę, że to był bardzo trudny okres, czas niepewności, który jeszcze mocniej dostrzegam w Parlamencie Europejskim, te napięcia geopolityczne i zagrożenie, które niestety, trzeba powiedzieć, jest bardzo realne – dodał. – Dlatego były konkrety, były postulaty programowe, ale rzeczywistość je zweryfikowała – przyznał, twierdząc, że „na pierwsze miejsce weszło bezpieczeństwo”.
