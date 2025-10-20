Rzeczpospolita
Michał Szczerba o przedwyborczych postulatach KO: Były konkrety, ale rzeczywistość je zweryfikowała

Jaką ocenę należy wystawić rządowi Donalda Tuska? Co z przedwyborczymi obietnicami Koalicji Obywatelskiej m.in. w sprawie kwoty wolnej od podatku czy związków partnerskich? Czy koalicja poprze starania Szymona Hołowni o funkcję ambasadora RP w USA? Czy politycy Polski 2050 będą mogli startować z list KO? M.in. na te pytania Jacka Nizinkiewicza odpowiadał europoseł KO Michał Szczerba.

Publikacja: 20.10.2025 13:23

Jakub Czermiński

Europoseł Koalicji Obywatelskiej został zapytany, jaką ocenę wystawiłby rządowi Donalda Tuska dwa lata po wygranych przez obecną władzę wyborach parlamentarnych.

– Solidną czwórkę – odparł. – Myślę, że to był bardzo trudny okres, czas niepewności, który jeszcze mocniej dostrzegam w Parlamencie Europejskim, te napięcia geopolityczne i zagrożenie, które niestety, trzeba powiedzieć, jest bardzo realne – dodał. – Dlatego były konkrety, były postulaty programowe, ale rzeczywistość je zweryfikowała – przyznał, twierdząc, że „na pierwsze miejsce weszło bezpieczeństwo”.

