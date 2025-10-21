Aktualizacja: 21.10.2025 11:08 Publikacja: 21.10.2025 10:15
Donald Tusk w sejmowych ławach
W sondażu doszło do zmiany lidera – we wrześniu pierwsze miejsce zajmowało PiS, obecnie prowadzi Koalicja Obywatelska.
Na partię Donalda Tuska chce głosować 32,53 proc. wyborców, o 1,41 punktu proc. więcej niż przed miesiącem. PiS, po utracie 2,95 punktów proc. poparcia spadło na drugie miejsce – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 29,91 proc. badanych. Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 13,23 proc. badanych (wzrost o 1,42 punktu proc.).
W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy inne partie. Czwarte miejsce zajmuje Nowa Lewica, ciesząca się poparciem 7,34 proc. (wzrost o 0,66 punktu proc.). Próg wyborczy przekraczają też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,16 proc., spadek o 0,5 punktu proc.) oraz Partia Razem, która zanotowała wzrost o 0,94 punktu proc. i zdobyła 5,46 proc. głosów.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc.
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc.
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc.
Nowa Lewica – 8,61 proc.
Konfederacja – 7,16 proc.
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc.
Polska Jest Jedna – 1,73 proc.
Poniżej progu wyborczego lądują dwie partie, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, a w przeszłości współtworzyły Trzecią Drogę. Polska 2050 notuje w badaniu poparcie na poziomie 3,61 proc. (spadek o 0,53 punktu proc.), a PSL – 1,37 proc. (spadek o 0,23 punktu proc.). Ta ostatnia partia spada poniżej progu gwarantującego finansowanie z budżetu (3 proc.).
Badanie wykonano w dniach 11-12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.
W porównaniu do wyników wyborów parlamentarnych z 2023 roku KO poprawia swój wynik (o 1,83 punktu proc.), PiS traci 5,47 punktu proc., a Konfederacja zyskuje 6,07 punktu proc., a jeśli doliczyć do tego Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która w 2023 roku startowała z list Konfederacji – 12,23 punktu proc. Nowa Lewica traci 1,27 punktu proc., ale gdyby doliczyć do niej wynik Partii Razem (w 2023 roku startowała z jednej listy z Nową Lewicą), wówczas zyskuje 4,19 punktu proc. poparcia. Najwięcej tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 roku wspólnie jako Trzecia Droga zdobyły 14,4 proc. poparcia, obecnie ich łączny wynik jest o 9,42 punktu proc. gorszy.
