W sondażu doszło do zmiany lidera – we wrześniu pierwsze miejsce zajmowało PiS, obecnie prowadzi Koalicja Obywatelska.

Sondaż: Koalicja Obywatelska zyskuje, PiS traci

Na partię Donalda Tuska chce głosować 32,53 proc. wyborców, o 1,41 punktu proc. więcej niż przed miesiącem. PiS, po utracie 2,95 punktów proc. poparcia spadło na drugie miejsce – na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 29,91 proc. badanych. Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, na którą chce głosować 13,23 proc. badanych (wzrost o 1,42 punktu proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy inne partie. Czwarte miejsce zajmuje Nowa Lewica, ciesząca się poparciem 7,34 proc. (wzrost o 0,66 punktu proc.). Próg wyborczy przekraczają też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,16 proc., spadek o 0,5 punktu proc.) oraz Partia Razem, która zanotowała wzrost o 0,94 punktu proc. i zdobyła 5,46 proc. głosów.