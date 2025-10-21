Chodzi o znowelizowane przepisy Karty nauczyciela dotyczące prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (te powyżej pensum), gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. klasa wyjechała na wycieczkę lub poszła na wagary. Tylko nauczyciel, który prowadzi tzw. nauczanie indywidualne, dostanie pieniądze nawet za samą gotowość do takich zajęć.

Reklama Reklama

Godziny ponadwymiarowe. ZNP chce zmian, MEN mówi: będziemy rozmawiać

W ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego trzeba problem wynagradzania nauczycieli za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe trzeba rozwiązać kompleksowo i potrzebna jest kolejna nowelizacja. Związek postuluje, by przywrócić przepis uchylony w 1992 roku, który przewidywał, że nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane oraz niezrealizowane z przyczyn od nich niezależnych. Ewentualnie można też rozszerzyć katalog sytuacji, w których takie nauczycielowi należy się wynagrodzenie za godziny powyżej pensum w art. 35 ust. 3e Karty Nauczyciela.

Jak przyznał wiceminister edukacji Henryk Kiepura (PSL), po nowelizacji Karty Nauczyciela sytuacja związana z płaceniem za godziny ponadwymiarowe „troszeczkę się skomplikowała" i w praktyce stosowane są różne rozwiązania w zależności od organu prowadzącego szkołę. – W jednych było płacone, w innych nie – mówił Kiepura.

- Chcieliśmy uregulować temat związany z godzinami ponadwymiarowymi, żeby była jednolita praktyka w całym kraju. Teraz okazuje się od września, że nauczyciele mogą na tym stracić, więc już są zapowiedzi, że będziemy rozmawiać. Wydany został komunikat i do tematu na pewno wrócimy - powiedział wiceminister edukacji Henryk Kiepura (PSL).