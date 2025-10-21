Aktualizacja: 21.10.2025 10:53 Publikacja: 21.10.2025 10:08
Foto: PAP/Leszek Szymański
Chodzi o znowelizowane przepisy Karty nauczyciela dotyczące prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (te powyżej pensum), gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. klasa wyjechała na wycieczkę lub poszła na wagary. Tylko nauczyciel, który prowadzi tzw. nauczanie indywidualne, dostanie pieniądze nawet za samą gotowość do takich zajęć.
W ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego trzeba problem wynagradzania nauczycieli za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe trzeba rozwiązać kompleksowo i potrzebna jest kolejna nowelizacja. Związek postuluje, by przywrócić przepis uchylony w 1992 roku, który przewidywał, że nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane oraz niezrealizowane z przyczyn od nich niezależnych. Ewentualnie można też rozszerzyć katalog sytuacji, w których takie nauczycielowi należy się wynagrodzenie za godziny powyżej pensum w art. 35 ust. 3e Karty Nauczyciela.
Jak przyznał wiceminister edukacji Henryk Kiepura (PSL), po nowelizacji Karty Nauczyciela sytuacja związana z płaceniem za godziny ponadwymiarowe „troszeczkę się skomplikowała" i w praktyce stosowane są różne rozwiązania w zależności od organu prowadzącego szkołę. – W jednych było płacone, w innych nie – mówił Kiepura.
- Chcieliśmy uregulować temat związany z godzinami ponadwymiarowymi, żeby była jednolita praktyka w całym kraju. Teraz okazuje się od września, że nauczyciele mogą na tym stracić, więc już są zapowiedzi, że będziemy rozmawiać. Wydany został komunikat i do tematu na pewno wrócimy - powiedział wiceminister edukacji Henryk Kiepura (PSL).
Na pytanie dziennikarza, czy lekarz chirurg na ostrym dyżurze, który nie ma ani jednego pacjenta, powinien dostawać pieniądze czy nie, wiceminister odpowiedział:
- Oczywiście, że powinien. Dlatego my zapowiadamy powrót do tematu, do rozmów, bo co innego praktyka, a co innego przepisy. Tutaj się po prostu trochę rozminęliśmy z praktyką. Natomiast myślę, że nie zauważyliśmy tego wszyscy aż tak dokładnie, kiedy konsultowaliśmy przez kilka miesięcy te przepisy. Ja tutaj nie szukam winnych. Trzeba to zmienić - stwierdził Henryk Kiepura.
