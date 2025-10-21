Aktualizacja: 21.10.2025 05:01 Publikacja: 21.10.2025 04:47
J.B. Pritzker
Foto: REUTERS
Korespondencja z Nowego Jorku
Gdy prezydent postanowił wysłać Gwardię Narodową do Chicago, gubernator stanu Illinois nazwał to „niekonstytucyjną inwazją stanu przez rząd federalny” i poinstruował swojego prokuratora generalnego, by sądownie uniemożliwił wkroczenie gwardzistów do Chicago. Wcześniej ostro oponował przeciwko nalotom służb imigracyjnych w Illinois, które jest przyjazne imigrantom.
Pritzker obrał drogę zdecydowanego oporu i stara się wykorzystać to, że Trump dokonał mobilizacji wojsk nie tylko do Chicago, lecz także do Portland w Oregonie i Memphis w Tennessee, by zademonstrować swoje przywództwo i polityczną zręczność, w momencie gdy Partia Demokratyczna wciąż cierpi na brak lidera.
– Działa jak przywódca. Wygląda na kogoś, kto stara się w odpowiedzialny sposób poradzić sobie z bardzo niebezpieczną sytuacją – powiedział kongresman Raja Krishnamoorthy, demokrata z Illinois, który kandyduje do Senatu przeciwko rywalowi popieranemu przez Pritzkera.
Czytaj więcej
Prezydent idzie na całego w wojnie z Demokratami. Coraz swobodniej angażuje Gwardię Narodową do m...
Gubernator stara się też pobudzić opór wobec Trumpa w całym kraju. – To właśnie teraz ludzie powinni się przeciwstawić. Czy widzę, żeby wystarczająco wielu to robiło? Nie, nie widzę – powiedział Pritzker podczas wizyty w Minnesocie, gdy gwardziści z Teksasu czekali na transport do Chicago. – Nie powinno być tak, że demokraci się boją, bo wiecie co? To my jesteśmy celem. Musimy być silni, musimy się bronić – mówi Pritzker, który od miesięcy ubolewa nad brakiem zdecydowanego działania wśród swoich partyjnych kolegów w przeciwstawianiu się Trumpowi.
Gubernator Illinois ostrzegł też, że prezydent będzie chciał wykorzystać oddziały wojskowe do zastraszania wyborców w okręgach demokratycznych podczas przyszłorocznych wyborów. – Zobaczycie żołnierzy przed lokalem wyborczym. Będą szukać pretekstu, by twierdzić, że w wyborach w 2026 r. doszło do fałszerstw. To jest ich prawdziwy cel – mówił gubernator.
Czytaj więcej
Zmianą granic okręgów wyborczych na korzyść republikanów Donald Trump i jego sprzymierzeńcy próbu...
Opór, jaki stawia władzy federalnej wkraczającej w jego jurysdykcję oraz ogólnokrajowy rozgłos, jaki przy tym uzyskuje będą jak znalazł, gdyby J.B. Pritzker chciał ubiegać się o prezydenturę. On i gubernator Kalifornii Gavin Newsom od miesięcy są postrzegani jako potencjalni kandydaci w kolejnych wyborach prezydenckich.
Sam Pritzker unika odpowiedzi na pytania wykraczające poza jego oficjalnie ogłoszone plany ubiegania się o trzecią kadencję na stanowisku gubernatora Illinois w 2026 r. Jednak spekulacje o jego ewentualnych ambicjach ws. walki o najwyższy urząd w państwie trwają od miesięcy.
Nawet jego utrata wagi interpretowana była szeroko jako pierwszy krok ku funkcji w Białym Domu, bo wielu kandydatów dba o fizyczną kondycję przed rozpoczęciem kampanii. – Wygląda na to, że szykuje się do walki – powiedział w wywiadzie dla „Politico” Mark McKinnon, były doradca medialny George’a W. Busha i Johna McCaina. – Widzę, że schudł. Rozumiem, że chce zostać prezydentem. Może ma szansę – powiedział kilka miesięcy temu prezydent Trump.
Czytaj więcej
Zamiast skupić się na walce z Donaldem Trumpem i jego ruchem MAGA, przywódcy demokratów pogrążeni...
Pritzker nie jest idealnym kandydatem demokratycznym. Nie ma charyzmy ani wyglądu swojego poprzednika z Chicago, który został prezydentem, czyli Baracka Obamy. Jest też dosyć nietypowym demokratycznym liderem. Gdyby był republikaninem, senator Bernie Sanders i progresywni demokraci, którzy uważają, że ultrabogaci Amerykanie mają zbyt dużo władzy, nazwaliby go oligarchą. A to dlatego, że J.B. Pritzker, którego majątek obliczany jest na około 4 mld dol., odziedziczył fortunę po rodzinie, która założyła sieć hoteli Hyatt, a potem jeszcze bardziej się wzbogacił jako inwestor.
Ale dzięki majątkowi, z którego zresztą finansował swoją kampanię wyborczą w 2018 r., nie musi polegać na bogatych darczyńcach, którzy ostrożnie wybierają kandydatów politycznych. Poza tym ma szansę być postacią, która scali demokratów, ponieważ nie jest związany ani ze skrzydłem lewicowym partii, ani z centrowym. Jako gubernator promuje tradycyjnie demokratyczną ideologię, czyli podniesienie płacy minimalnej, rozszerzenie praw do aborcji oraz ograniczenie dostępu do broni.
Nawet jeżeli J.B. Pritzker nie zostanie kandydatem demokratów w 2028 r., to i tak może odegrać kluczową rolę w ruchu oporu wobec Donalda Trumpa i jego ruchu MAGA, co zresztą od miesięcy stara się robić. „Ma bardziej trzeźwe spojrzenie na prezydenta i innych republikanów niż wielu członków jego partii. Już na początku drugiej kadencji Trumpa, Pritzker przewidywał, że będzie rządził w sposób autorytarny, i obiecywał być przeciwko niemu zaporą” – pisał już w maju w „Washington Post”, zauważając, że wielu demokratów dopiero po kilku miesiącach dołączyło w tych obserwacjach do niego.
Pritzker podjął kilka ważnych dla demokratów kroków. Między innymi przekazał pół miliona dolarów na wsparcie demokratycznego kandydata w kluczowych dla jego partii wyborach do sądu najwyższego w Wisconsin, w których Elon Musk próbował nieskutecznie wesprzeć republikanina. Przejął też prym w zorganizowaniu wspólnego oświadczenia demokratycznych gubernatorów potępiającego Trumpa za to, jak potraktował Wołodymyra Zełenskiego podczas lutowego spotkania w Gabinecie Owalnym.
W przeciwieństwie do wielu swoich partyjnych kolegów, Pritzker nie stroni od ostrej retoryki. – Nigdy wcześniej nie wzywałem do masowych protestów, do mobilizacji, do zakłócania porządku. Ale teraz to robię. Walczmy, wszędzie, wszyscy na raz. Tak, by republikanie nie zaznali momentu spokoju. Nie może ujść im na sucho to, co robią w tym kraju – mówił podczas kwietniowego wystąpienia w New Hampshire, gdzie apelował o bardziej zwarty opór wobec działań administracji Trumpa, której nie wahał się porównać do rządów nazistowskich.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Korespondencja z Nowego Jorku
Gdy prezydent postanowił wysłać Gwardię Narodową do Chicago, gubernator stanu Illinois nazwał to „niekonstytucyjną inwazją stanu przez rząd federalny” i poinstruował swojego prokuratora generalnego, by sądownie uniemożliwił wkroczenie gwardzistów do Chicago. Wcześniej ostro oponował przeciwko nalotom służb imigracyjnych w Illinois, które jest przyjazne imigrantom.
Pritzker obrał drogę zdecydowanego oporu i stara się wykorzystać to, że Trump dokonał mobilizacji wojsk nie tylko do Chicago, lecz także do Portland w Oregonie i Memphis w Tennessee, by zademonstrować swoje przywództwo i polityczną zręczność, w momencie gdy Partia Demokratyczna wciąż cierpi na brak lidera.
Pakistan i rządzony przez talibów Afganistan od tygodni znajdują się na krawędzi wojny. Każdy ma silnych sojuszn...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Władimir Putin postanowił jeszcze bardziej zaostrzyć represje wobec przeciwników politycznych. Może to wypchnąć...
Centrowy polityk Rodrigo Paz zostanie nowym prezydentem Boliwii. W II turze pokonał swojego konserwatywnego rywa...
Prawie nikt z przywódców regionu nie chce przyjaźnić się z Kremlem. Udaje mu się jeszcze utrzymać swe pozycje w...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prezydent USA Donald Trump nalegał podczas piątkowego spotkania w Białym Domu, by prezydent Ukrainy Wołodymyr Ze...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas