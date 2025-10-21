Gubernator stara się też pobudzić opór wobec Trumpa w całym kraju. – To właśnie teraz ludzie powinni się przeciwstawić. Czy widzę, żeby wystarczająco wielu to robiło? Nie, nie widzę – powiedział Pritzker podczas wizyty w Minnesocie, gdy gwardziści z Teksasu czekali na transport do Chicago. – Nie powinno być tak, że demokraci się boją, bo wiecie co? To my jesteśmy celem. Musimy być silni, musimy się bronić – mówi Pritzker, który od miesięcy ubolewa nad brakiem zdecydowanego działania wśród swoich partyjnych kolegów w przeciwstawianiu się Trumpowi.

Gubernator Illinois ostrzegł też, że prezydent będzie chciał wykorzystać oddziały wojskowe do zastraszania wyborców w okręgach demokratycznych podczas przyszłorocznych wyborów. – Zobaczycie żołnierzy przed lokalem wyborczym. Będą szukać pretekstu, by twierdzić, że w wyborach w 2026 r. doszło do fałszerstw. To jest ich prawdziwy cel – mówił gubernator.

Opór, jaki stawia władzy federalnej wkraczającej w jego jurysdykcję oraz ogólnokrajowy rozgłos, jaki przy tym uzyskuje będą jak znalazł, gdyby J.B. Pritzker chciał ubiegać się o prezydenturę. On i gubernator Kalifornii Gavin Newsom od miesięcy są postrzegani jako potencjalni kandydaci w kolejnych wyborach prezydenckich.

Czy gubernator Illinois J.B. Pritzker wystartuje w wyborach na prezydenta USA?

Sam Pritzker unika odpowiedzi na pytania wykraczające poza jego oficjalnie ogłoszone plany ubiegania się o trzecią kadencję na stanowisku gubernatora Illinois w 2026 r. Jednak spekulacje o jego ewentualnych ambicjach ws. walki o najwyższy urząd w państwie trwają od miesięcy.

Nawet jego utrata wagi interpretowana była szeroko jako pierwszy krok ku funkcji w Białym Domu, bo wielu kandydatów dba o fizyczną kondycję przed rozpoczęciem kampanii. – Wygląda na to, że szykuje się do walki – powiedział w wywiadzie dla „Politico” Mark McKinnon, były doradca medialny George’a W. Busha i Johna McCaina. – Widzę, że schudł. Rozumiem, że chce zostać prezydentem. Może ma szansę – powiedział kilka miesięcy temu prezydent Trump.