Gubernator Illinois chudnie. Dlaczego jest to zły znak dla Donalda Trumpa?

Podczas gdy demokraci wciąż poszukują silnego lidera, gubernator Illinois J.B. Pritzker wykorzystuje walkę z Białym Domem wokół obecności służb federalnych w jego stanie, by zademonstrować swe zdolności przywódcze.

Publikacja: 21.10.2025 04:47

J.B. Pritzker

J.B. Pritzker

Foto: REUTERS

Aleksandra Słabisz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego decyzje gubernatora Illinois J.B. Pritzkera dotyczące federalnej interwencji w stanie mają znaczenie dla polityki na szczeblu ogólnokrajowym?
  • Po jakie środki sięga gubernator Pritzker, aby przeciwstawić się prezydentowi Trumpowi?
  • Czy gubernator Pritzker jest postrzegany jako potencjalny kandydat na prezydenta USA?
  • Jakie są specyficzne cechy Pritzkera, które różnią go od typowych kandydatów demokratów?
  • W jaki sposób J.B. Pritzker wspiera działania demokratów na arenie krajowej w opozycji do ruchu MAGA?

Korespondencja z Nowego Jorku
Gdy prezydent postanowił wysłać Gwardię Narodową do Chicago, gubernator stanu Illinois nazwał to „niekonstytucyjną inwazją stanu przez rząd federalny” i poinstruował swojego prokuratora generalnego, by sądownie uniemożliwił wkroczenie gwardzistów do Chicago. Wcześniej ostro oponował przeciwko nalotom służb imigracyjnych w Illinois, które jest przyjazne imigrantom.

Pritzker obrał drogę zdecydowanego oporu i stara się wykorzystać to, że Trump dokonał mobilizacji wojsk nie tylko do Chicago, lecz także do Portland w Oregonie i Memphis w Tennessee, by zademonstrować swoje przywództwo i polityczną zręczność, w momencie gdy Partia Demokratyczna wciąż cierpi na brak lidera.

Czy Partia Demokratyczna boi się Donalda Trumpa?

– Działa jak przywódca. Wygląda na kogoś, kto stara się w odpowiedzialny sposób poradzić sobie z bardzo niebezpieczną sytuacją – powiedział kongresman Raja Krishnamoorthy, demokrata z Illinois, który kandyduje do Senatu przeciwko rywalowi popieranemu przez Pritzkera.

Mieszkańcy Chicago wyszli na ulice w proteście przeciwko obecności federalnych sił oraz łapankom
Społeczeństwo
Trump posyła wojsko na politycznych oponentów
Gubernator stara się też pobudzić opór wobec Trumpa w całym kraju. – To właśnie teraz ludzie powinni się przeciwstawić. Czy widzę, żeby wystarczająco wielu to robiło? Nie, nie widzę – powiedział Pritzker podczas wizyty w Minnesocie, gdy gwardziści z Teksasu czekali na transport do Chicago. – Nie powinno być tak, że demokraci się boją, bo wiecie co? To my jesteśmy celem. Musimy być silni, musimy się bronić – mówi Pritzker, który od miesięcy ubolewa nad brakiem zdecydowanego działania wśród swoich partyjnych kolegów w przeciwstawianiu się Trumpowi.

Gubernator Illinois ostrzegł też, że prezydent będzie chciał wykorzystać oddziały wojskowe do zastraszania wyborców w okręgach demokratycznych podczas przyszłorocznych wyborów. – Zobaczycie żołnierzy przed lokalem wyborczym. Będą szukać pretekstu, by twierdzić, że w wyborach w 2026 r. doszło do fałszerstw. To jest ich prawdziwy cel – mówił gubernator.

Walka o władzę w Kongresie. Co Donald Trump planuje przed wyborami w 2026 roku?
Polityka
Walka o władzę w Kongresie. Co Donald Trump planuje przed wyborami w 2026 roku?

Opór, jaki stawia władzy federalnej wkraczającej w jego jurysdykcję oraz ogólnokrajowy rozgłos, jaki przy tym uzyskuje będą jak znalazł, gdyby J.B. Pritzker chciał ubiegać się o prezydenturę. On i gubernator Kalifornii Gavin Newsom od miesięcy są postrzegani jako potencjalni kandydaci w kolejnych wyborach prezydenckich.

Czy gubernator Illinois J.B. Pritzker wystartuje w wyborach na prezydenta USA?

Sam Pritzker unika odpowiedzi na pytania wykraczające poza jego oficjalnie ogłoszone plany ubiegania się o trzecią kadencję na stanowisku gubernatora Illinois w 2026 r. Jednak spekulacje o jego ewentualnych ambicjach ws. walki o najwyższy urząd w państwie trwają od miesięcy.

Nawet jego utrata wagi interpretowana była szeroko jako pierwszy krok ku funkcji w Białym Domu, bo wielu kandydatów dba o fizyczną kondycję przed rozpoczęciem kampanii. – Wygląda na to, że szykuje się do walki – powiedział w wywiadzie dla „Politico” Mark McKinnon, były doradca medialny George’a W. Busha i Johna McCaina. – Widzę, że schudł. Rozumiem, że chce zostać prezydentem. Może ma szansę – powiedział kilka miesięcy temu prezydent Trump.

Mikie Sherrill
Polityka
Demokraci w USA liżą rany po przegranych wyborach prezydenckich. Nadzieją partii są trzy kobiety

Pritzker nie jest idealnym kandydatem demokratycznym. Nie ma charyzmy ani wyglądu swojego poprzednika z Chicago, który został prezydentem, czyli Baracka Obamy. Jest też dosyć nietypowym demokratycznym liderem. Gdyby był republikaninem, senator Bernie Sanders i progresywni demokraci, którzy uważają, że ultrabogaci Amerykanie mają zbyt dużo władzy, nazwaliby go oligarchą. A to dlatego, że J.B. Pritzker, którego majątek obliczany jest na około 4 mld dol., odziedziczył fortunę po rodzinie, która założyła sieć hoteli Hyatt, a potem jeszcze bardziej się wzbogacił jako inwestor.

Ale dzięki majątkowi, z którego zresztą finansował swoją kampanię wyborczą w 2018 r., nie musi polegać na bogatych darczyńcach, którzy ostrożnie wybierają kandydatów politycznych. Poza tym ma szansę być postacią, która scali demokratów, ponieważ nie jest związany ani ze skrzydłem lewicowym partii, ani z centrowym. Jako gubernator promuje tradycyjnie demokratyczną ideologię, czyli podniesienie płacy minimalnej, rozszerzenie praw do aborcji oraz ograniczenie dostępu do broni.

Twardy opór J.B. Pritzkera wobec MAGA i polityki Donalda Trumpa

Nawet jeżeli J.B. Pritzker nie zostanie kandydatem demokratów w 2028 r., to i tak może odegrać kluczową rolę w ruchu oporu wobec Donalda Trumpa i jego ruchu MAGA, co zresztą od miesięcy stara się robić. „Ma bardziej trzeźwe spojrzenie na prezydenta i innych republikanów niż wielu członków jego partii. Już na początku drugiej kadencji Trumpa, Pritzker przewidywał, że będzie rządził w sposób autorytarny, i obiecywał być przeciwko niemu zaporą” – pisał już w maju w „Washington Post”, zauważając, że wielu demokratów dopiero po kilku miesiącach dołączyło w tych obserwacjach do niego.

Pritzker podjął kilka ważnych dla demokratów kroków. Między innymi przekazał pół miliona dolarów na wsparcie demokratycznego kandydata w kluczowych dla jego partii wyborach do sądu najwyższego w Wisconsin, w których Elon Musk próbował nieskutecznie wesprzeć republikanina. Przejął też prym w zorganizowaniu wspólnego oświadczenia demokratycznych gubernatorów potępiającego Trumpa za to, jak potraktował Wołodymyra Zełenskiego podczas lutowego spotkania w Gabinecie Owalnym.

W przeciwieństwie do wielu swoich partyjnych kolegów, Pritzker nie stroni od ostrej retoryki. – Nigdy wcześniej nie wzywałem do masowych protestów, do mobilizacji, do zakłócania porządku. Ale teraz to robię. Walczmy, wszędzie, wszyscy na raz. Tak, by republikanie nie zaznali momentu spokoju. Nie może ujść im na sucho to, co robią w tym kraju – mówił podczas kwietniowego wystąpienia w New Hampshire, gdzie apelował o bardziej zwarty opór wobec działań administracji Trumpa, której nie wahał się porównać do rządów nazistowskich.

Korespondencja z Nowego Jorku
Gdy prezydent postanowił wysłać Gwardię Narodową do Chicago, gubernator stanu Illinois nazwał to „niekonstytucyjną inwazją stanu przez rząd federalny” i poinstruował swojego prokuratora generalnego, by sądownie uniemożliwił wkroczenie gwardzistów do Chicago. Wcześniej ostro oponował przeciwko nalotom służb imigracyjnych w Illinois, które jest przyjazne imigrantom.

Pritzker obrał drogę zdecydowanego oporu i stara się wykorzystać to, że Trump dokonał mobilizacji wojsk nie tylko do Chicago, lecz także do Portland w Oregonie i Memphis w Tennessee, by zademonstrować swoje przywództwo i polityczną zręczność, w momencie gdy Partia Demokratyczna wciąż cierpi na brak lidera.

