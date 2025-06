Chodzi o kongresmenkę Abigail Spanberger, która w prawyborach wygrała nominację partii demokratycznej na urząd gubernatora Wirginii. Druga z Kongresu to Mikie Sherrill, kandydatka na stanowisko gubernatora New Jersey, a trzecia to Elissa Slotkin, senatorka z Michigan. – Nie planowałyśmy angażować się w politykę. Ale wszystko się zmieniło, gdy w 2016 r. Trump wygrał wybory – mówi Spanberger.

Wszystkie trzy w 2018 r. wygrały wybory do Kongresu w swoich dystryktach, wcześniej reprezentowanych przez republikanów. Wyborcom spodobało się ich doświadczenie. Spanberger i Slotkin pracowały w CIA, a Sherrill była pilotem śmigłowców w Marynarce Wojennej, później prokurator federalną. W Kongresie szybko stworzyły grupę, do której dołączyły inne kobiety z podobnymi poglądami. Stanowią centrową alternatywę dla liberalnego grona demokratów zwanego „Squad”, do którego zaliczają się m.in. nowojorska kongresmenka Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Omar z Minnesoty czy Rashida Tlaib z Michigan.

– W Marynarce Wojennej nauczyłam się, że w momencie kryzysu trzeba ruszyć do walki – mówi w jednym ze spotów wyborczych Sherrill. Slotkin zaś ma zamiar ogłosić „wojenny plan” zmagań z Trumpem i ruchem MAGA. – Gdy nie ma silnego lidera, reszta będzie się kłócić. Progresywni demokraci, umiarkowani, nowa generacja, starsza generacja, wszyscy będziemy stawać przeciw sobie, bo nie mamy wspólnego planu działania – mówi Slotkin. I dodaje: – Myślałam, aż ktoś ten plan stworzy, ale zmęczyło mnie czekanie.

Antidotum na MAGA i Donalda Trumpa

– Takie kandydatki, jak Spanberger, Sherrill i Slotkin, są idealnym antidotum na Trumpa. Nie dziwi mnie, że zyskują coraz więcej – mówi Dan Sena, który pracował nad kampaniami demokratów w 2018 r.

Nie wiadomo, czy popularność centrowych demokratek utrzyma się do tzw. wyborów połówkowych w 2026 r. (midterm election) i jak poradzą sobie z innymi odłamami w partii. Ale na razie kobiece trio radzi sobie dobrze i komentatorzy widzą w nim nadzieję dla partii, która nie może się pozbierać po wielkiej porażce w 2024 r.