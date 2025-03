83-letni Bernie Sanders objeżdża kraj. Witają go tłumy

Jednak coraz więcej działaczy partii uważa, że dotychczasowa, wyważona linia polityczna nie daje szans na odzyskanie władzy w niezwykle spolaryzowanym społeczeństwie. W listopadzie przyszłego roku Amerykę czekają wybory cząstkowe do Kongresu. To będzie okazja dla demokratów do odzyskania większości w Izbie Reprezentantów. Sprawę w swoje ręce postanowił wziąć niezwykle popularny Bernie Sanders. Zaczął objeżdżać Amerykę pod hasłem „powstrzymania oligarchizacji kraju”. Trudno mimo wszystko uznać 83-letniego senatora z Vermontu za nadzieję demokratów na odbudowę.

Wielu uważa, że przyszedł czas na stworzenie demokratycznego ruchu od podstaw. Na 5 kwietnia zwołano ogólnonarodowe protesty. Mają sparaliżować Amerykę. A przynajmniej pokazać sprzeciw wobec Trumpa. W tej akcji wyróżnia się publicysta i działacz społeczny Ezra Levin, inicjator oddalonej inicjatywy Indivisible (Niepodzielni). Zainicjował on debatę nad tym, czy demokraci nie powinni zbudować podobnej sieci influencerów w mediach społecznościowych, jak to już lata temu zrobili republikanie. Nie jest też jasne, czy partia demokratyczne powinna wylansować kogoś równie radykalnego i charyzmatycznego co Trump, tylko niosącego postępowe idee.

Główny problem partii polega jednak na tym, że jej tradycyjni wyborcy, w tym robotnicy, mniejszości narodowe czy kobiety uznali za bardziej wiarygodny plan Trumpa poprawy sytuacji gospodarczej. Odzyskanie tego elektoratu będzie teraz trudne. Mike Waltz, gubernator Minnesoty i kandydat demokratów na wiceprezydenta w wyborach 2024 roku, uważa, że Biden zrobił błąd, lekceważąc skutki inflacji dla przeciętnych rodzin amerykańskich. Ówczesny prezydent stawiał na działania długoterminowe, jak odbudowa infrastruktury czy rozwój polityki społecznej, które jednak przynoszą owoce dopiero stopniowe.

Teraz jednak coraz więcej wskazuje na to, że chaotyczna polityka Trumpa, w szczególności gdy idzie o nakładanie ceł na kolejnych partnerów handlowych USA, prowadzi Amerykę ku gospodarczej katastrofie. Coraz więcej ekonomistów wróży recesję i przyspieszenie wzrostu cen. To mogłoby przyciągnąć do demokratów wyborców, których utracili.