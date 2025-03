Sędzia federalny z Dystryktu Kolumbii James Boasberg wydał postanowienie blokujące możliwość skorzystania przez Donalda Trumpa z przepisów Ustawy o wrogich obcokrajowcach z 1798 roku (pozwala prezydentowi na aresztowanie, zatrzymanie lub deportację cudzoziemców pochodzących z krajów uznanych za wrogie w czasie wojny – to tzw. Alien Enemies Act) przy deportacji ponad 200 domniemanych członków wenezuelskiego gangu Tren de Aragua, który jest powiązany z porwaniami, wymuszeniami i zabójstwami na zlecenie.



Biały Dom: Pojedynczy sędzia nie może decydować o trasie samolotu pełnego terrorystów

- Pojedynczy sędzia w jakimś mieście, nie może decydować o trasie samolotu... pełnego cudzoziemskich terrorystów, którzy są fizycznie wydalani z terytorium USA – oświadczyła rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt.



Leavitt oceniła, że sąd nie miał „podstawy prawnej” do wydania orzeczenia w tej sprawie. Dodała, że sądy federalne nie mają, co do zasady, jurysdykcji nad tym, jak prezydent realizuje politykę zagraniczną.



Patrick Eddington, specjalista ds. wolności obywatelskich w libertariańskim Cato Institute zauważa, że – niezależnie od tego co mówi Biały Dom – jest to „otwarty bunt” przeciw postanowieniu sędziego. Sytuację nazywa „bezprecedensową” i dodaje, że jest to „najbardziej radykalny test dla amerykańskiego systemu konstytucyjnych „hamulców i równowagi” (ang. checks and balances) od czasu wojny domowej w USA.