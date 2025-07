1

Najważniejsze w Mongolii to uważać na głowę przy wchodzeniu do jurty. Futryna drewnianych drzwi jest zazwyczaj tak nisko, że łatwo się z nią zderzyć. Jeśli uderzy się dostatecznie silnie, czaszka pęka, wylewa się mózg i tak kończy się ledwie rozpoczęta wędrówka po stepach Azji. Jeśli uderzenie jest lekkie, zostaje ból głowy, z którym ruszamy w step, by podziwiać nieskończenie wielką łąkę, jaką jest ten olbrzymi kraj. Nie wiem, czy ból głowy pomaga w podziwianiu, ale bez wątpienia uczy pokory i każe pamiętać, że przed Bogiem, przestrzenią, przyrodą lepiej chylić głowę, jak przy wchodzeniu do jurty. Podobnie jak przed historią i tradycją Mongolii. Oraz przed ludźmi, którzy nie umieją zapomnieć, że kiedyś przed wiekami rządzili niemal całym światem. – Mongoł się nigdy nie kłania – mówi nasz polski przewodnik. – Co więcej, uważa, że to jemu winniśmy się kłaniać. Jest wszak potomkiem Czyngis-chana albo któregoś z jego ordyńców. Innej wersji nie bierze pod uwagę. A realia? Mongołów jest raptem nieco więcej niż 3 mln. Na terenie równym pięciu powierzchniom Polski. Nieskończony step, na północy góry, na południu pustynia Gobi. Surowcowa tablica Mendelejewa. I stada, nieprzeliczone stada koni, kóz, owiec, bydła i jaków. Gdzieniegdzie hoduje się też wielbłądy. Cała populacja zwierząt hodowanych to pewnie ze 100 mln. Niezwykłe bogactwo. Jak w czasach Czyngis-chana. Tyle że wtedy, po zjednoczeniu koczowniczych plemion, ruszali na podbój świata. Dziś to świat podbija Mongolię. Na setki sposobów.

Reklama Reklama

Mongołowie jednak tego nie widzą. Wciąż żyją w cieniu pamięci największego syna narodu. On zaś srogim okiem wodzi po niekończącym się horyzoncie ongiś swojej krainy.

2

W odległych czasach podbojów mieszkał w jurcie. Po mongolsku „ger”. Nie była to jednak zwykła jurta. Zachowały się rysunki geru Czyngis-chana. Był to prawdziwy pałac na szerokiej platformie, którą ciągnęły całe stada koni. Platforma miała koła, więc ciągnąć się ją dało, ale zapewne na krótkie dystanse i w czasie pokoju; trudno sobie wyobrazić jej nadążanie za armią podczas wypraw bojowych. Mongolia i cała Azja Centralna to step, jary, góry, wąwozy, rozpadliny. Rzeki, które trzeba przekraczać w bród. Transport pałacu Czyngis-chana był więc niezwykle trudną operacją logistyczną; podczas wypraw bojowych wódz z pewnością wybierał konia. I takim został uchwycony przez współczesnych rzeźbiarzy.

Jego konny pomnik wraz z podstawą ma 50 m. W całości wykonany jest z nierdzewnej stali, błyszczy więc z daleka w promieniach słońca jak podrzucony na stepie kryształ. Na lokalizację wybrano wysoki brzeg rzeki Tuul w Tsonjin Boldog, pół setki kilometrów na wschód od Ulaanbaatar, zadymionej i dusznej stolicy. Cały kompleks, ogromny pomnik, cokół, w którym znajduje się muzeum dynastii, i okoliczne atrakcje to inwestycja prywatna. Wielkiego chana uwiecznił w nierdzewnej stali lokalny oligarcha Khaltmaagiin Battulga, niegdyś zapaśnik sambo, a potem piąty z kolei prezydent Mongolii w latach 2017–2021. Sprytny i obrotny człowiek. W krótkim interludium, między karierą sportową i polityczną założył potężną firmę turystyczną nazwaną na cześć jego idola Vittoria Corleone – Genco. Czy ktoś by wymyślił tak wyrafinowaną relację między twórcą koczowniczego imperium a bohaterem powieści Maria Puza? Szczerze wątpię.